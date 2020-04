Gewerbevereine wehren sich ++ Kantonsspital Obwalden fährt Betrieb wieder hoch ++ Coronatest per Smartphone Das Coronavirus beschäftigt derzeit die ganze Welt und somit auch die Zentralschweiz. Der Überblick zum sogenannten Sars-CoV-2-Virus im Zentralschweizer Live-Ticker.

08:36 Uhr

Gewerbe Buchrain-Perlen wendet sich an den Bundesrat

(jwe) In einem offenen Brief an den ganzen Bundesrat fordert der Gewerbeverein Buchrain-Perlen die Öffnung des KMU-Detailhandels. «Der Entscheid des Bundesrats ist ein Schlag ins Gesicht», heisst es im Brief. Es gäbe eine Ungleichbehandlung der grossen Detaillisten und der kleinen KMU-Detailhändler. Hier können Sie den ganzen Brief lesen.

08:12 Uhr

Obwaldner Tourismus und Gewerbe fordern rasche Öffnung

(sda) Im Kanton Obwalden fordern Tourismus, Gewerbe sowie bürgerliche Politiker eine rasche Öffnung der Gastrobetriebe und der touristischen Infrastrukturen sowie des gesamten Detailhandels. Der Regierungsrat solle diesbezüglich beim Bundesrat intervenieren.

08:05 Uhr

Kantonsspital Obwalden fährt den Betrieb wieder hoch

(mu) Seit einigen Tagen ist das Kantonsspital Obwalden Covid-19-frei und die Neuinfektionen sind in Obwalden aktuell auf weniger als einen Fall pro Tag zurückgegangen. Das Kantonsspital wird deshalb laut einer Mittelung in Übereinstimmung mit der Verordnung des Bundesrates ab kommendem Montag wieder sämtliche Sprechstunden und nicht dringliche Eingriffe durchführen.

07:59 Uhr

Coronatest per Smartphone

(jus) Die Applikation DetectNow soll anhand der Hustgeräusche erkennen, ob jemand mit Covid-19 infiziert ist oder nicht. Das Projekt, an welchem auch eine Luzerner Studentin mitarbeitet, sammelt nun fleissig Tonaufnahmen.

Bild: Nadia Schärli,

15. April 2020, Luzern

Die letzten Meldungen von Montag, 20. April

17:40 Uhr

Offener Brief an Schwyzer Regierung

(rem) Die Fraktionspräsidenten von CVP, FDP und SVP sowie die Wirtschaftsverbände KGSV und H+I schreiben an den Regierungsrat des Kanton Schwyz einen offenen Brief. Ihre Aufforderung: Die Schwyzer Regierung soll umgehend beim Bundesrat intervenieren, damit alle Läden, welche die Sicherheits- und Hygiene-Vorschriften erfüllen, ab dem 27. April öffnen dürfen.

17:23 Uhr

Kanton Zug stellt Betrieben Hygienemasken zur Verfügung

(elo) Im Rahmen der Lockerungen der Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus dürfen ab dem 27. April alle Gesundheitseinrichtungen und gewisse Gewerbebetriebe wieder öffnen. Damit der Schutz der Mitarbeitenden und der Kundschaft gewährleistet ist, stellt der Kanton Zug diesen Betrieben zur Überbrückung und auf Antrag kostenlos Hygienemasken aus den eigenen Beständen zur Verfügung, wenn diese auf dem freien Markt nicht verfügbar sind. Dies teilt der Kanton Zug am Montag mit.

07:58 Uhr

45 Covid-19-Todesfälle in der Zentralschweiz

(sda) In der Zentralschweiz hat sich vom Freitag bis Montag die Zahl der positiv auf das Covid-19-Virus getesteten Personen von 1296 auf 1333 erhöht. Die Zahl der Todesfälle stieg von 41 auf 45.

Je einen neuen Todesfall gab es in den Kantonen Luzern, Schwyz, Zug und Nidwalden. In Luzern und Schwyz starben bislang je 15 Personen an der Lungenkrankheit, in Zug waren es 7 und in Nidwalden 3. Uri vermeldete am Montag unverändert 5 Todesfälle. Noch keinen Todesfall gab es bislang in Obwalden.

Die Zahl der positiv getesteten Personen beträgt in Luzern 633, in Uri 78, in Schwyz 272, in Obwalden 67, in Nidwalden 108 und in Zug 175.