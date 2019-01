Test-Titel für Schulung aljkdf ajsdf

Winterwunderland auf der Bannalp in Nidwalden. (Bild: Caroline Pirskanen (Bannalpsee, 29. Dezember 2018))

Schön geschmückte Weihnachtsbäume stehen in diesen Tagen nicht nur in den Stuben, sondern auch auf dem Raddampfer «Uri». (Bild: Bruno Schuler; Luzern, 30. Dezember 2018)

Es macht den Anschein als vollbrächten die beiden Möwen eine perfekte Choreografie für ein schönes Bild. In Wirklichkeit hatten sie aber nur die Brotstückchen im Visier, die eine Frau ausgeworfen hatte. (Bild: Bruno Schuler; Luzern, 30. Dezember 2018)

Silvester in den Bergen. (Bild: Marell Kuoni (Lenzerheide, 31. Dezember 2018))

Auf dem Buttenberg Rickenbach, am Stefanstag. (Bild: Josef Habermacher, 29. Dezember 2018)

Mystische Morgenstimmung in der Naturlandschaft von Hildisrieden. (Bild: Urs Gutfleisch (Hildisrieden, 28. Dezember 2018))

Sonnenstrahlen erleuchten den Schlössliwald in Beromünster. (Bild: Urs Gutfleisch (Beromünster, 28. Dezember 2018))

Landschaft über dem Sempachersee, gesehen in Diegenstal. (Bild: Josef Habermacher, 28. Dezember 2018)

Morgenspaziergang an der Nebelgrenze. (Bild: André Egli (Grosswangen, 28. Dezember 2018))

Nebelmeer mit Nebelschwaden auf dem Weg um Kriens. (Bild: Theres Nussbaumer, 27. Dezember 2018)

Wunderschöne Winterstimmung am Seeweg in Flüelen. (Bild: Patrick Sidler, 25. Dezember 2018)

Der Wallfahrtsort Bramboden mit der Wallfahrtskirche St. Antonius in der Gemeinde Romoos/LU. (Bild: Urs Gutfleisch, 27. Dezember 2018)

Eine stattliche Eiche in Stettenbach. (Bild: Irene Wanner, 27. Dezember 2018)

Langsam aber sicher hat jeder einen Platz an der Sonne in Luthern (Bild: Irene Wanner (Hergiswil b. Willisau, 26. Dezember 2018))

Dürres Farn mit Raureif in der aufgehenden Sonne (Bild: Irene Wanner (Hergiswil b. Willisau, 26. Dezember 2018))

ÜBER dem Nebel ist`s immer am Schönsten. (Bild: Priska Ziswiler-Heller (Ahornalp, 25. Dezember 2018))

Trotz Wolken am Himmel hat man eine wunderbare Aussicht auf Horw und den Vierwaldstättersee. (Urs Gutfleisch (23. Dezember 2018))

Stürmisches Wetter am Zugersee. (Daniel Hegglin (22. Dezember 2018))

Vollmond, aufgenommen in Winikon. (Bild: Linus Brehm)

Gletscherspuren am Seewligrat in Nidwalden. (Bild: Hans Steiner, 20. Dezember 2018)

Wolken über dem See. (Bild: Kurt Rüdisüli (Hallwilersee, 14. Dezember 2018))

Nebelmeer am Abend beim Holderenkäppeli. (Bild: Theres Nussbaumer, 18. Dezember 2018))

So kalt war es am Wochenende, dass sogar die Seifenblasen gefrieren. (Bild: Petra Jung (Hämikon, 16. Dezember 2018))

Aufplustern so gut es geht, nur so sind diese kalten Temperaturen zu ertragen. Aufgenommen in Meggen. (Bild: Margrith Imhof-Röthlin (16. Dezember 2018))