Test Test Test Test

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Urs Moser
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This photo provided late Monday, Nov. 16, 2020, by the Azerbaijan&apos;s Presidential Press Office, shows Azerbaijani President Ilham Aliyev, right, greeting servicemen and civilians as he visits those liberated from the occupied districts of Fuzuli and Jabrayil districts of Azerbaijan, Nov. 16, 2020. Azerbaijan on Sunday postponed taking control of a territory ceded by Armenian forces in a cease-fire agreement, but denounced civilians leaving the area for burning houses and committing what it called &quot;ecological terror.&quot; (Vugar Amrullayev, Azerbaijani Presidential Press Office via AP)

This photo provided late Monday, Nov. 16, 2020, by the Azerbaijan's Presidential Press Office, shows Azerbaijani President Ilham Aliyev, right, greeting servicemen and civilians as he visits those liberated from the occupied districts of Fuzuli and Jabrayil districts of Azerbaijan, Nov. 16, 2020. Azerbaijan on Sunday postponed taking control of a territory ceded by Armenian forces in a cease-fire agreement, but denounced civilians leaving the area for burning houses and committing what it called "ecological terror." (Vugar Amrullayev, Azerbaijani Presidential Press Office via AP)

Vugar Amrullayev / AP

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