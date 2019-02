Golferinnen und Golfer haben gewählt: Meggen hat den besten 9-Loch-Platz der Schweiz An der Golfmesse in Zürich durften die Verantwortlichen von Golf Meggen den Swiss Golf Award 2018 für den besten 9-Loch-Platz in Empfang nehmen.

Josef und Beat Schuler (rechts) mit dem Awarf für den besten 9-Loch-Platz 2018 in der Schweiz. (Bild: PD)

«Das Besondere an der Auszeichnug ist, dass Schweizer Golferinnen und Golfer für diese Wahl verantwortlich waren», heisst es in der Mitteilung von Golf Meggen. Über 15'000 Teilnehmer haben in einem Voting den 9-Loch-Platz in Meggen zum besten in der Schweiz erkoren.

Beat und Josef Schuler lassen sich wie folgt zitieren: «Die Auszeichnung bedeutet für uns: Die grosse Arbeit während der letzten drei Jahre, bei der viele Personen mitgeholfen und ihr Bestes gegeben haben, hat sich gelohnt.»

Bereits in die Saison gestartet

Das Gasthaus Badhof mit Restaurant-, Hotel- und Seminarbereich ist am 5. Februar in die neue Saison gestartet. Das Team freut sich, Sie mit frischem Elan verwöhnen zu dürfen. (jwe)