Grossanlass Das Zuger Sportfestival 2021 wird ins Metalli verlegt Zum 20-Jahr-Jubiläum bietet das Zuger Sportfestival einige Neuerungen. Vom 2. bis 22. August gibt es in der Metalli Mall in Zug jede Menge sportlicher Action und sportliche Aktivitäten zum Mitmachen und Ausprobieren.

Zug er Sportfestival: Was 2019 unter freiem Himmel stattgefunden hat, wird jetzt ins eEnkaufszentrum Metalli verlegt. Bild: Stefan Kaiser (227. August 2019)

(fae) Nachdem das letztjährige Festival abgesagt werden musste, freut es die Organisation umso mehr, dass das 20-Jahr-Jubiläum gefeiert werden darf, wie es in einer Mitteilung heisst. Dies mit einem Event-Format, das nicht nur der aktuellen Situation gerecht wird, sondern für die Besucherinnen und Besucher neue Action und Interaktion bietet. Daniel Schärer, Präsident von ZugSPORTS: «Das angestammte Festival-Format, das während zwei Tagen Zulauf von 15'000 Besucherinnen und Besucher fand, macht in diesem Jahr einfach keinen Sinn.»

Dank der Partnerschaft mit Zug Estates kann das Festival in diesem Jahr ins Metalli umziehen. Aus der Herausforderung wurde eine Chance für alle Beteiligten. Im Zentrum des Events steht nach wie vor, die Vielfalt des Zuger Sportlebens zu zeigen und die Mission «Förderung von Bewegung, Lebensfreude und Gesundheit» weiter zu tragen.

Vielseitiges Programm im Metalli Zug

Zu ausgewählten Zeiten werden auf der SIKA Stage kostenlos Shows und auf dem sogenannten Playground Workshops geboten: von Tanz über Freestyle Soccer bis BMX, informiert der Veranstalter weiter. Die Stage ist auch die Präsentations-Plattform für Zuger Sportvereine. Ein Highlight soll der Lü Cube sein, ein interaktives Game für Körper, Geist und soziales Zusammenspiel. Ebenso ist eine EVZ-Autogrammstunde geplant. Für Zulauf sorgt auch ein 18 Meter langer und 3 Meter breiter Skimboard-Pool, auf dem gesurft werden kann. Fix installierte Sportmöglichkeiten sind vorhanden: beispielsweise ein Mini-Sportfeld oder jeden Mittag PingPong-Spieleg. Insgesamt werden über 40 Sportarten vertreten sein.

Zuger Sportleben hautnah dank interaktiver Ausstellung

Grossformatige Info-Cubes bilden eine Galerie, welche dem Publikum das Zuger Sportleben näher bringt und mittels interaktiver Elemente wie QR Codes zu weiteren Informationen führen. Mit diesen Cubes und LED-Wänden entsteht eine dauerhafte Ausstellung. Auf die Frage an Daniel Schärer, wie eine Eventplanung in Zeiten wie diesen überhaupt möglich ist, meint er:

«Die Planungsunsicherheit hat uns lange immer wieder zum neuen Denken und Verändern des Konzeptes veranlasst.»

Man sei der Meinung, dass gerade jetzt Sport für die Gesundheitsförderung nicht vernachlässigt werden dürfe. Was als Plan B begonnen habe, sei nun zum Plan A geworden, «Die Vielfalt, die wir im Metalli anbieten können, ist noch umfassender als am See, weil wir viel mehr Zeit haben. Eine gute Grundlage, zum Schauen, ob 2022 vielleicht sogar beide Formate stattfinden können.»