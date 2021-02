Guide Michelin Restaurants Magdalena in Schwyz und Sens in Vitznau haben neu zwei Sterne Der Gastronomieführer Guide Michelin prämiert vier Restaurants neu mit zwei Sternen – die Hälfte davon geht in die Zentralschweiz. Weitere vier Restaurants in der Region werden neu mit einem Stern bewertet.

Häppchen anlässlich der Neueröffnung des Tropenhauses Wolhusen vor einem Jahr. Bild: Philipp Schmidli (29. Februar 2020)

Die Gastronomen durchleben wegen der Zwangsschliessungen ihrer Betriebe gerade schwierige Zeiten. Da kommen die Sterne des Gastronomieführers Guide Michelin gerade richtig. Für dieses Jahr werden 24 Häuser mit zwei Sternen ausgezeichnet – so viele wie noch nie zuvor. Dies teilte Michelin Schweiz am Dienstag mit.

4 der 24 Betriebe dürfen sich über den erstmaligen Erhalt des zweiten Sterns freuen. Darunter ist das Restaurant Sens des Hotels Vitznauerhof am Vierwaldstättersee in Vitznau. Dieses verdanke seine charakteristische Küche dem Niederländer Jeroen Achtien, so Michelin. Achtien war bis 2018 Küchenchef im Drei-Sterne-Restaurant De Librije von Jonnie Boer in Zwolle.

Auch das «Magdalena» in Schwyz hält Einzug in die Zwei-Sterne-Auswahl und wird zur neuen Top-Adresse. Dazu schreibt der Gastronomieführer: «Mit dem jungen und motivierten Team von Dominik Hartmann besticht das Restaurant durch die Einzigartigkeit der Gerichte, bei denen der Fokus vor allem auf Gemüse liegt, ohne dabei ganz auf Fleisch und Fisch zu verzichten.»

Insgesamt schaffen es 16 Neuzugänge auf die Liste der Häuser, die mit einem Stern ausgezeichnet werden. Ein Viertel davon stammt aus der Zentralschweiz. Kaum eröffnet, schafft das «The Nucleus» im Tropenhaus Wolhusen die erste Auszeichnung. In Andermatt erhalten das «The Japanese by The Chedi» und das «Gütsch by Markus Neff» auf 2300 Meter Höhe jeweils einen Stern. In Stansstad kann sich das «UniQuisine»-Atelier auf den ersten Stern freuen.

Die Restaurants Cheval Blanc by Peter Knogl in Basel, Le Restaurant de l'Hôtel de Ville in Crissier und Schloss Schauenstein in Fürstenau werden weiterhin mit dem Maximum von drei Sternen gelistet.