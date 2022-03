Hilfsbereitschaft Zentralschweizer engagieren sich für die Notleidenden in der Ukraine: Welche Hilfsgüter jetzt wirklich wichtig sind Die Solidarität mit den vom Krieg in der Ukraine betroffenen Menschen ist weltweit riesig. Auch von der Zentralschweiz aus werden Hilfsgüter transporterweise in die Grenzgebiete gebracht. Doch bringt das tatsächlich etwas? Caritas Schweiz erklärt, was jetzt wirklich zählt.

Nothilfe für ukrainische Geflüchtete an der Grenze in Budomierz, Südostpolen. Die lokale Caritas arbeitet eng zusammen mit Freiwilligen und den Grenzbehörden. Bild: Caritas Polen

Laut dem UNO-Flüchtlingshilfswerk sind bereits eine Million Menschen vor dem Krieg in der Ukraine geflohen – ein Grossteil von ihnen sind Frauen und Kinder. Männer zwischen 18 und 60 Jahren werden eingezogen, um ihr Land gegen die russischen Invasoren zu verteidigen. An den Grenzen harren die Flüchtlinge zum Teil tagelang in der Kälte aus – und haben nur das Nötigste dabei.

Um dieses Leid etwas zu lindern, formieren sich hierzulande immer mehr Helfer-Gruppen. Auch in der Zentralschweiz können an zahlreichen Orten Hilfsgüter gespendet werden. Bisher am meisten gespendet wurden wohl Kleider. So etwa in Rotkreuz oder Root. Hier haben Privatpersonen gesammelt. Doch bereits nach einer kurzen Sammelfrist kamen die Freiwilligen an ihre Grenzen. Die Transporter waren sehr schnell voll und neue schwer zu beschaffen.

«Wir nehmen keine Kleidung mehr an, unsere Autos sind zum Bersten voll»,

erzählt etwa die gebürtige Polin Natalia Kretz, die einen Hofladen in Rotkreuz betreibt. Bis vor kurzem hat sie mit einer polnischen Kollegin Kleidung gesammelt und sie via weiteren Kollegen ins Krisengebiet bringen lassen. Bereits am Donnerstag kam ihre Lieferung in Polen an. Es sind zurzeit keine weiteren Sammlungen geplant.

Hier passt nichts mehr rein. Die Hilfsgüter in diesem Transporter sind nun bereits in Polen angekommen. Bilder: PD

So wie Kretz engagieren sich derzeit unzählige Zentralschweizer. Alle möchten helfen. So hat sich etwa vier Tage nach Kriegsbeginn die Facebook-Gruppe «Zentralschweiz hilft der Ukraine» formiert. Dahinter steckt eine Gruppe junger Zentralschweizer, welche aus der Zentralschweiz die Direkthilfe an der Grenze zur Ukraine organisieren:

Doch bei so viel Engagement stellt sich unweigerlich die Frage: Welche Hilfe wird derzeit eigentlich am dringendsten benötigt? Elisabeth Karagiannis vom Hilfswerk Caritas Schweiz, welches ihren Sitz in Luzern hat, gibt Auskunft:

Elisabeth Karagiannis, Leiterin Kommunikation und Marketing Caritas Schweiz. PD

Elisabeth Karagiannis: Die Abwicklung von Sachspenden ist sehr zeitintensiv, der Transport teuer und die Logistik aufwendig. Deshalb kauft die Caritas Hilfsgüter wenn immer möglich vor Ort. Sie können dort viel günstiger beschafft werden und stützen die lokale Wirtschaft. Wir gehen aktuell davon aus, dass auch im Fall der Ukraine-Krise Hilfsgüter vor Ort und in den Nachbarländern beschafft werden können und nehmen keine Sachspenden entgegen. Wir schliessen aber nicht aus, dass wir zu einem späteren Zeitpunkt – sobald es die Logistik zulässt und der Aufwand vertretbar ist – auch Sachspenden entgegennehmen werden.

Geldspenden sind für eine wirksame Hilfe in der aktuellen Situation am besten geeignet. Denn Geld kann flexibel für Hilfsmassnahmen eingesetzt werden, die am dringendsten benötigt werden. Den Menschen in der Ukraine fehlen durch den Krieg jegliche Möglichkeiten, sich selbst zu versorgen. Caritas Ukraine versorgt die Menschen in ihren bestehenden Zentren im ganzen Land mit Lebensnotwendigem: mit sicheren Schlafplätzen, Essen, sauberem Trinkwasser, Hygieneartikeln und Medikamenten. Mobile Teams verteilen zudem, wo immer dies aufgrund der Kriegshandlungen noch möglich ist, überlebenswichtige Nahrungsmittel-Pakete, beliefern die Menschen mit Medikamenten, Lebensmitteln, Trinkwasser, Hygieneartikeln.

Nothilfe in Przemysl, nahe der polnisch-ukrainischen Grenze. In den «Tents of Hope» können sich die Geflüchteten aufwärmen, austauschen und erhalten etwas Warmes zu essen. Bild: Philipp Spalek/Caritas

Auch Heizbriketts und Reparaturmaterial werden verteilt, um die Menschen vor der Eiseskälte zu schützen. Auch Notunterkünfte werden durch die Spenden bereitgestellt. Die Helferinnen und Helfer der Caritas geben auch Geldkarten ab, damit sich die Betroffenen warme Kleidung kaufen können, und verteilen Medikamente. Caritas Schweiz unterstützt die Nothilfe für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der Flüchtenden in den von den Fluchtbewegungen besonders betroffenen Ländern wie in Polen. In den Notunterkünften der Caritas werden die Menschen versorgt und Hilfsgüter abgegeben.

Um aus der Schweiz Hilfe zu leisten, kann man entweder online spenden (www.caritas.ch) oder auf das Spendenkonto CH69 0900 0000 6000 7000 4, Vermerk «Nothilfe Ukraine» einen Spendenbeitrag einzahlen.

Selbst Spenden zu sammeln, ist ein guter Weg, sich noch aktiver für die Betroffenen einzusetzen. Über die Aktionsplattform myaction.caritas.ch können Interessierte eigene Spendenaktionen zu Gunsten der Menschen aus der Ukraine starten und unter Freunden, Familienmitgliedern und Bekannten sammeln.

Noch ist nicht abzusehen, wie sich die Fluchtbewegungen aus der Ukraine entwickeln. Wir wissen also noch nicht, wie viele Menschen überhaupt in die Schweiz kommen werden. Wer eine Familie bei sich zu Hause aufnehmen möchte, dem empfehlen wir, sich an seinen Kanton oder Gemeinde zu wenden. Ausserdem bietet eine Aktion auf Campax die Möglichkeit, sich bereits jetzt für die Beherbergung von ukrainischen Flüchtlingen einzuschreiben.

Die Situation ist im Moment sehr unübersichtlich und wir tun alles dafür, dass unsere Hilfe in der Ukraine aufrechterhalten werden kann und prüfen, wie wir unsere Partner nahe der Grenzübergänge unterstützen können. Es ist uns nicht möglich, Freiwillige in die Ukraine zu entsenden.

Hier kann Caritas Schweiz keine Hilfestellung bieten.