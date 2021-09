Hochschule Luzern Neues Zentrum für virtuelle Realität in Rotkreuz eröffnet In der Hochschule Luzern verschmilzt neu Virtuelles mit Realem. Schulen, KMUs und Studierende sollen von den neuen Angeboten profitieren.

Mit einem neuen Zentrum für Augmented und Virtual Reality will die Hochschule Luzern eine neue Technologie Schulen und Unternehmen näher bringen. Sie eröffnet dazu das Immersive Realities Center (IRC) am Departement Informatik der Hochschule Luzern in Rotkreuz, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die beiden Technologien würden in immer mehr Branchen eingesetzt. Trotzdem seien viele KMU und Schulen unsicher, welchen Mehrwert sie brächten, und ob sich Investitionen lohnen würden, heisst es weiter. «Mit dem Zentrum stellt die Hochschule Luzern ein niederschwelliges Angebot für Unternehmen und Bildungsstätten aus der Region zur Verfügung.» Ziel sei unter anderem, dass Unternehmen gemeinsam mit der Hochschule Projekte realisieren könnten. «Solche Projekte umfassen unter anderem virtuelle Trainingsumgebungen, wo KMU-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter neue Arbeitsabläufe an komplexen Maschinen in einer sicheren Umgebung kennen lernen», schreibt die Hochschule.

Das IRC stellt sich vor. Video: Hochschule Luzern

Im Bildungsbereich sei das Potenzial ebenfalls hoch. So liessen sich etwa die Funktionsweise menschlicher Organe oder komplexer Prozesse wie Stromkreisläufe anschaulicher und lebendiger vermitteln als mit herkömmlichen Lernmaterialien, heisst es. «Die beiden Technologien bieten den Nutzerinnen und Nutzern eine neue Form der Interaktion. Wenn etwa Objekte durch VR-Brillen von allen Seiten betrachtet werden können und zum Greifen nah sind, dann ist das nicht nur ein anderes Erlebnis, sondern macht auch Spass.»

Das Angebot des neuen Immersive Realities Center im Überblick: Showroom und Interaction Space: Den Besucherinnen und Besuchern stehen ein breites Spektrum der verfügbaren AR- und VR-Infrastruktur sowie Werkzeuge zur Verfügung, um sich mit den Technologien vertraut zu machen. Projekte und Beratung: KMU können ihre Projekte gemeinsam mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Hochschule Luzern realisieren und die Infrastruktur des Immersive Realities Centers nutzen. Ausbildung und Weiterbildung: Das Center bietet öffentliche, halböffentliche und firmeninterne Schulungen im Bereich AR und VR an. Zudem besteht eine enge Zusammenarbeit mit Berufsschulen aus der Region Zentralschweiz. Bereits wurde ein erstes Ausbildungsprojekt mit dem Gewerblich-industriellen Bildungszentrum Zug (GIBZ) lanciert. Networking: Das Immersive Realities Center ist Begegnungsstätte und «Networking Hub» für AR- und VR-Interessierte

Auch an der Hochschule Luzern erhalten Augmented und Virtual Reality ein grösseres Gewicht: Im Herbstsemester 2021 startet der Major Augmented & Virtual Reality am Departement Informatik. Der praktische Teil der Ausbildung findet in speziell dafür ausgestatteten Räumen des IRC statt. (dlw/mha)