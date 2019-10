Zwei Autos rutschen in Horw nach Kollision den Abhang hinunter Auf der Schwendelbergstrasse in Horw ist gestern Abend eine Autofahrerin in ein parkiertes Auto geprallt. Verletzt hat sich niemand, der Sachschaden beträgt rund 80'000 Franken.

Die beiden Unfallautos. (Bild: Luzerner Polizei, 7. Oktober 2019)

(ems) Am Montag kurz vor 20.30 Uhr fuhr eine Autofahrerin auf der Schwendelbergstrasse in Horw talwärts. Wie aus Mitteilung der Luzerner Polizei hervorgeht, fuhr die 28-Jährige in einer starken Linkskurve geradeaus und prallte frontal gegen einen ausserhalb der Strasse parkierten Personenwagen. Durch den Aufprall rutschte das parkierte Fahrzeug über die Böschung und kam nach rund acht Metern zum Stillstand. Auch das Auto der Fahrerin rollte nach der Kollision den Abhang hinunter.

Beim Unfall hat sich niemand verletzt, der Sachschaden beträgt rund 80'000 Franken. Die Autofahrerin gab in einer ersten Einvernahme an, dass sie abgelenkt gewesen war und deshalb die Kurve verpasst hatte.