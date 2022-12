LZ-Weihnachtsaktion Mutter von zwei Kindern wird vom Mann jahrelang geschlagen: «Ich glaubte ihm, dass es meine Schuld sei» Rund 10 Jahre musste die zweifache Mutter Sara B. schwerste Gewalt durch ihren Ehemann erleiden. Dann flüchtete sie mit den Kindern ins Frauenhaus. Die LZ-Weihnachtsaktion hilft der Familie bei einem Neustart.

Gewalt in einer Beziehung wird von den Betroffenen oft sehr lange ausgehalten. Aus Angst, aus Scham und vielleicht wegen der Kinder. Symbolbild: Getty

Sara B. bleibt beim Erzählen im Frauen­haus lange Zeit gefasst. Doch dann bricht sie in Tränen aus. Nämlich als sie erzählt, wie sie ihren Mann einmal fragte: «Was würdest du tun, wenn eine unserer Töchter so geschlagen werden würde, wie ich jetzt von dir?» Ihr Mann habe geantwortet: «Ich hoffe, dass meine Töchter mal so einen Ehemann haben. Und wenn nötig, fahre ich auch noch selber hin, um sie zu züchtigen.»

Für diesen Mann ist Zuschlagen völlig in Ordnung. Wenn ihn seine Frau aus seiner Sicht ärgert oder stresst. Wenn sie ihn eifersüchtig macht. Wenn sie nicht rund um die Uhr ausschliesslich für ihn da ist. Denn sie ist sein Eigentum. Zehn Jahre lang geht das so. Zwei Kinder bekommen die beiden in dieser Zeit. Und auch die Kinder werden von ihrem Vater misshandelt. Wie schlimm, erfährt auch Sara B. erst, als sie polizeilich einvernommen werden.

Gewalt startet in ihrer ersten Schwangerschaft

Viel zu lange schweigt sie. Denn wer würde ihr glauben? Ihr Mann hat zwei Gesichter, er sieht gut aus, wirkt charmant und freundlich. Und sie schämt sich: Hatten womöglich die Freundinnen recht? War es übereilt, diesen Mann, den sie im Ausland kennen gelernt hat, so schnell zu heiraten? Aber sie liebt ihn, und ohne Heirat kann er nicht in der Schweiz bleiben. Und hat er nicht versprochen, sich hier zu integrieren, hier Arbeit zu suchen und auch die patriarchalische Machtstruktur seiner eigenen Familie hinter sich zu lassen?

Es kommt ganz anders: Der Mann bricht Deutschkurse frühzeitig ab, integriert sich in keiner Art, mit Jobs läuft es nicht, auch solche als Hilfsarbeiter verliert er rasch: Bald sitzt er nur noch zu Hause herum. Und seine Frau ist nun tatsächlich die ganze Welt für ihn. Aber nicht in einem positiven Sinn.

Die Gewalt startet schon in Saras erster Schwangerschaft. Weil sie angeblich mit einem Nachbarn zu freundlich ist, kommt es zu heftigen Vorwürfen. Schliesslich zerrt der Mann Sara ins Auto und rast los wie ein Verrückter. Während der Irrfahrt schlägt er sie die ganze Zeit. Schliesslich lässt er sie zu Hause aussteigen und fährt davon.

Ab da kommt es regelmässig zu Gewaltausbrüchen. Sara lässt diese über sich ergehen, obwohl ihr klar ist, dass diese Beziehung eine fatale Richtung eingeschlagen hat. Aber da sind ja die Kinder; inzwischen kam ein zweites dazu. Und sie hofft, dass diese eine positive Wende auslösen. Zudem gelingt es ihrem Mann immer wieder, ihr einzureden, sie sei durch ihr Verhalten selber schuld an der Gewalt. «Ich habe es geglaubt», sagt sie.

«Ich dachte: Nur mir passiert so etwas, sonst niemandem.

Und er zwang mir seine Welt­anschauung auf: Als Frau habe ich zu kuschen.» Derweil ihre Welt auseinanderbricht. Und die Liebe. «Mit jedem Schlag ist ein Stück von ihr gestorben.»

Er lacht sie aus: «Wo willst du denn hin, mit den Kindern?»

Jahrelang wahrt sie den Schein nach aussen. Neben der Betreuung der Kinder arbeitet sie Teilzeit und wird im Beruf sehr geschätzt. Ihr Mann hingegen kommt mit seinem Teil der Kinderbetreuung überhaupt nicht zurecht. «Immer, wenn ich nach Hause kam, spürte ich eine Atmosphäre von Angst.» Nach zehn Jahren beschliesst sie, sich von ihrem Mann zu trennen. Aber wie? «Ich hatte keine Ahnung, wie ich vorgehen soll.» Als sie ihren Mann damit konfrontiert, reagiert dieser weniger mit Gewalt als mit Hohn. Wo sie denn hinwolle, mit den Kindern, lacht er sie aus. Noch einmal wird sie monatelang aushalten. Aber der Entschluss steht fest.

Doch es braucht den Anstoss von aussen. Am Arbeitsplatz fällt jemandem auf, dass sie immer öfter fehlt, dass es ihr, wenn sie da ist, offensichtlich immer schlechter geht. Und schickt sie zum Personaldienst der Firma. Dort endlich bricht alles aus ihr heraus: Schmerz, Trauer, Angst und Scham. Sie erhält den Rat, sich sofort im Frauenhaus zu melden. Wenige Tage später nützt sie die Abwesenheit des Mannes, um mit den beiden Kindern ins Frauenhaus zu flüchten. Über einen Monat lang bleibt sie dort.

Auch diese Zeit ist sehr belastend, mit allem, was es nun zu tun gibt, inklusive polizeilicher Einvernahmen. Die Kinder, die nicht mehr in den Kindergarten und in die Schule können, sind ebenfalls niedergeschlagen. Immerhin ist die Sachlage klar, auch wenn der Mann die Gewalt bestreitet. Er erhält ein provisorisches Kontaktverbot zu Sara und den Kindern. Schliesslich taucht er ab, will offenbar nichts mehr von seiner Familie wissen. Inzwischen hat Sara mit den zwei Kindern eine neue Wohnung bezogen. Die LZ-Weihnachtsaktion hilft der ganzen Familie mit einem Beitrag beim Neustart.

Die Angst bleibt: «Manchmal fühle ich mich beobachtet»

Heute weiss sie auch, dass viele Menschen unter Gewalt in ihrer Beziehung leiden. «Das Wichtigste ist, was ich viel zu lange nicht getan habe: mit jemandem darüber reden, aus der Familie, dem Freundeskreis, am Arbeitsplatz. In einer solchen Lage braucht man Hilfe. Und man kann sie bekommen.»

Ausgestanden ist es für sie aber noch nicht. Sara weiss nicht, wo sich ihr baldiger Ex-Mann aufhält, ob er die Trennung akzeptiert oder auf unberechenbare Art reagieren wird. «Manchmal fühle ich mich beobachtet», sagt Sara. Und ob es möglich sein wird, dass die Kinder irgendwann wieder Kontakt mit ihrem Vater haben können, steht ebenfalls in den Sternen. «Im Moment wünsche ich mir nur, dass Ruhe in unser Leben einkehrt», sagt Sara B. «Dass wir uns sicher fühlen können und keine Angst mehr haben müssen.»