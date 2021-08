Immobilien Zug Estates legt im ersten Halbjahr zu Trotz eines Ertragrückgangs im Segment Hotel&Gastronomie konnte das Zuger Immobilienunternehmen das Konzernergebnis deutlich erhöhen.

Das erste Halbjahr sei weiterhin beeinflusst gewesen durch die Auswirkungen der Coronapandemie, schreibt das Immobilienunternehmen Zug Estates in einer Mitteilung am Freitag. So fiel der Ertrag des Segments Hotel&Gastronomie wegen des «weiterhin sehr eingeschränkten internationalen Geschäftsreiseverkehrs sowie des zweiten Lockdowns in der Gastronomie» um eine Million Franken tiefer aus. Hauptsächlich wegen Veräusserungs- und Neubewertungseffekte konnte Zug Estates das Konzernergebnis trotzdem um 24,4 Millionen auf 32,7 Millionen Franken erhöhen.

So konnte unter anderem die letzten Liegenschaft ausserhalb der beiden Areale «Suurstoffi» und «Zentrumsareal» in Zug, auf deren Entwicklung sich das Unternehmen konzentriert, veräussert werden. Insgesamt würden sich sowohl die Retail- und Gastronomieflächen weiterhin einer regen Nachfrage erfreuen. Bei den Büroflächen jedoch werde insbesondere bei grossflächigen Vermietungen eine gewisse Zurückhaltung festgestellt. Auf dem Suurstoffi-Areal in Rotkreuz betrug die Leerstandsquote per 30. Juni 4,8 Prozent, was primär auf den Erstvermietungsleerstand zurückzuführen sei. (cg)