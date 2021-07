Vor rund einer Woche wurde der Impfstoff von Pfizer/Biontech für die 12- bis 15-Jährigen freigegeben. In der Zentralschweiz können sich die Jugendlichen bereits überall anmelden, ausser in Luzern. Auf die Impfung müssen sie in einigen Kantonen noch warten. Doch vor allem ein Kanton prescht mit seiner Kampagne voran.