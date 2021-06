Industrie Bossard lässt Corona hinter sich und erwartet deutliche Gewinn- und Umsatzsteigerung Nachdem das Zuger Verbindungstechnik- und Logistikunternehmen im ersten Quartal 2021 eine deutliche Umsatzsteigerung zur Vorjahresperiode (+11,8 Prozent) verzeichnet hat, hält die hohe Nachfrage an.

(cg) Schon mehrere Zentralschweizer Industrieunternehmen wie der Stahlkonzern Swiss Steel Group oder die Metall-Zug-Gruppe haben zuletzt eine sogenannte positive Gewinnwarnung veröffentlicht. Das heisst, dass die Aussichten begünstigt durch die derzeitige industrielle Erholung besser sind als bisher angenommen. Das trifft nun auch auf das Zuger Verbindungstechnik- und Logistikunternehmen Bossard zu. Wie Bossard am Freitag vermeldet, setze sich der positive Umsatztrend aus dem ersten Quartal 2021 auch im zweiten Quartal 2021 in allen Marktregionen, wo Bossard tätig ist, fort. Für die erste Jahreshälfte 2021 erwartet die Gruppe deshalb ein Umsatzplus von über 20 Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode.

Situation bleibt angespannt

Damit würden Umsatz und Gewinn nicht nur deutlich über der durch die Coronapandemie geprägten Vorjahresperiode, sondern auch über dem ersten Halbjahr 2019 liegen, wie Bossard weiter schreibt. Der Ausblick für das Gesamtjahr bleibe infolge der Pandemie jedoch weiterhin von Unsicherheiten und Risiken geprägt. Die Situation am Beschaffungsmarkt dürfte auch in der zweiten Jahreshälfte angespannt bleiben, so dass mit weiteren Preiserhöhungen und längeren Lieferfristen zu rechnen sei, so Bossard.

Erste Ergebnisse zum Halbjahresabschluss des Unternehmens werden am 14. Juli veröffentlicht.