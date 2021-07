Industrie Bossard mit bestem Halbjahresergebnis in der Unternehmensgeschichte Das Zuger Verbindungstechnik- und Logistikunternehmen profitiert vom Wirtschaftsaufschwung und kann seinen Umsatz im ersten Halbjahr 2021 um 23,9 Prozent steigern.

Das Zuger Verbindungstechnik- und Logistikunternehmen Bossard profitiert stark von der Abschwächung der Coronapandemie. Gemäss einer Medienmitteilung vom Mittwoch stieg der Umsatz im ersten Halbjahr 2021 um 23,9 Prozent auf 494,8 Millionen Franken (Vorjahr: 399,4 Millionen Franken). Erwartet wird ein Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) von rund 67 Millionen Franken, was einer Ebit-Marge von 13,5 Prozent entspricht. Die Bossard Gruppe erziele somit ihr bestes Halbjahresergebnis in der Unternehmensgeschichte.

Angespannte Beschaffungssituation

Die Wachstumsdynamik hat sich damit im zweiten Quartal nochmals leicht beschleunigt. Damit bestätigt sich die positive Gewinnwarnung, die Bossard Anfang Juni herausgegeben hatte. Das stärkste Umsatzwachstum im zweiten Quartal konnte Bossard mit 42,3 Prozent in Europa erzielen. Ein zunehmender Aufschwung sei auch in Amerika feststellbar. Auf weiterein hohem Niveau blieb das Umsatzwachstum in Asien.

Als weiterhin angespannt bezeichnet das Unternehmen die Beschaffungsmarktsituation infolge der starken globalen Nachfrage, was sich zurzeit in weiteren Preiserhöhungen und längeren Lieferfristen spiegelt. (cg)