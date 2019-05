Infos, Tipps und Sommerhits: Das sind die Zentralschweizer Ausflugstipps fürs Wochenende Tagesausflüge gibt es viele. Unsere Übersicht informiert über Angebote in den Zentralschweizer Tourismusgebieten am 24. und 25. Mai 2019. Yvonne Imbach

Ausflugstipps vom 24. und 25. Mai 2019

Luzern

1) LUZERN: Öffentliche Stadtführung «Brunnentratsch» am Samstag, 25. Mai, von 16 bis 18 Uhr. Die Gäste tauchen ein in die Wasserstadt Luzern: einst Fischerdorf, dann Handelsort und heute weltbekannte Tourismusdestination. Treffpunkt ist bei der Tourist Information im Bahnhof Luzern. Preis: 25 Franken pro Person. Buchung und Information: www.luzern.com/fuehrungen.

2) MARBACH: Älplerzmorge am Sonntag, 26. Mai, von 8 bis 11 Uhr. Ein reichhaltiges Buffet mit allem, was ein «Älpler» zum Zmorge isst auf der Marbachegg. Musikalische Unterhaltung mit den Örgeligiele. Preis pro Person, inkl. Gondelbahnfahrt, 42 Franken. Reservation beim Berggasthaus Marbachegg, Telefon 034 493 32 66. www.marbachegg.ch

3) SÖRENBERG: Maifest auf der Rossweid am Freitag und Samstag, 24./25. Mai. Zünftig wird mit Bier, Brezel und köstlichen Spezialitäten auf den Frühling und die Saisoneröffnung angestossen. Am Freitag zusätzlich mit Maibaumstellen durch die Feuerwehr Sörenberg und Fassanstich mit dem Schwinger Joel Wicki. Weitere Information und Tischreservation unter www.soerenberg.ch.

4) VIERWALDSTÄTTERSEE: Auf der stimmungsvollen Abendfahrt mit dem «Worldfood-Schiff» kommen die Gäste in den Genuss von verschiedenen Gerichten aus der ganzen Welt. Infos: www.lakelucerne.ch

Obwalden / Nidwalden

5) ENGELBERG-BRUNNI: Der Bergfrühling zeigt sich im Brunni-Gebiet zurzeit von der schönsten Seite. Um die Natur und das Panorama beim Mittagessen zu geniessen, haben die Brunnibahnen eine attraktive Frühlingsaktion für Gäste «60+» geschaffen. Im Preis ab 32 Franken (mit Halbtax/GA) sind die Fahrten mit der Luftseilbahn, dem Sessellift und der Mittagsteller in der Brunnihütte SAC inbegriffen. www.brunni.ch

6) ENGELBERG-TITLIS: Beim Sonntags-BBQ-Brunch auf Trübsee erwartet die Gäste ein herzhaftes Frühstück, Vorspeisen, Köstlichkeiten frisch ab dem Smoker und Desserts. Dazu spielt eine Live- Country-Band. Im Preis von 59 Franken sind der BBQ-Brunch, die Bahnfahrt Engelberg–Trübsee retour sowie eine Trotti-Bike-Fahrt inbegriffen. Der nächste BBQ-Brunch findet am Sonntag, 16. Juni, statt. Reservation auf www.titlis.ch.

7) FÜRENALP: Am Samstag, 25. Mai, findet eine geführte Wanderung von der Talstation Fürenalp über Hohmatt nach Fürenalp statt. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr bei der Talstation Fürenalp. Die Wanderung dauert rund 2,5 Stunden, die Anmeldung wird bis 24. Mai, 16 Uhr, angenommen. www.fuerenalp.ch

8) KLEWENALP-STOCKHÜTTE: Ab diesem Sommer sind dynamische Online-Preise verfügbar. Wer früh bucht, spart Geld. Wird ein Ausflug geplant, so kann bereits im Voraus ein Bahnticket bis zu 24 Franken günstiger gekauft werden. Nicht nur Einzelpersonen profitieren, exklusiv auf der Website gibt es die Online-Familien-Tageskarte für zwei Erwachsene und die eigenen Kinder bis 16 Jahre bereits ab 47 Franken. www.klewenalp.ch



9) MARIA-RICKENBACH: Am Samstag, 25. Mai (Verschiebedatum 26. Mai), findet eine Alpenkräuterwanderung mit Verena Gasser statt. Sie zeigt auf, was am Wegesrand blüht und für unser Wohlbefinden verwendbar ist. Die Wanderroute dauert rund 3,5 Stunden. Anmeldung und Auskunft bei unsicherer Witterung bis Donnerstag, 23. Mai, bei der Luftseilbahn LDN, Telefon 041 628 17 35, oder Verena Gasser, Telefon 041 610 56 78.



10) STANSERHORN: Nach der eindrücklichen Fahrt aufs Stanserhorn mit der CabriOBahn geniesst man jeweils am Donnerstagabend die schöne Atmosphäre im Drehrestaurant Rondorama. Die Donnerstag-Abendfahrten finden bis 14. November statt. Auch dieses Jahr findet jeweils am Freitag- und Samstagabend das romantische Candle-Light- Dinner unter dem Sternenzelt statt. www.stanserhorn.ch

Die Winterpause ist vorbei, nun können wieder Ausflüge aufs Stanserhorn geplant werden. (Bild: Pius Amrein)

11) TURREN-SCHÖNBÜEL: Am Samstag, 25. Mai, startet die 4. Sommersaison im Ausflugsgebiet Turren-Schönbüel. Der Schnee zieht sich in die höheren Lagen zurück, und die Blumenpracht streckt sich der Sonne entgegen. Besucher geniessen den Bergfrühling inmitten farbenprächtiger Blumen und Schmetterlinge. Die Restaurants Turren und Berghuis Schönbüel sowie das Alpbeizli Fluonalp sind geöffnet.



Schwyz

12) MORSCHACH: Von Mai bis August kann man urchigen Alphornklängen über Morschach lauschen. Der Event findet jeweils dienstags von 19 bis 19.30 Uhr und bei jedem Wetter statt. Mehr dazu unter www.stoos.ch/events.



13) MYTHENREGION: Auch im Sommer ist die Mythenregion eine Entdeckung wert. Alle Besitzer einer Wintersaisonkarte 18/19, in welcher die Rotenfluebahn inkludiert war, profitieren von einer bis zu 50 Prozent günstigeren Sommersaisonkarte der Rotenfluebahn. www.mythenregion.ch



14) RIGI STAFFEL: Auch diesen Sommer finden jeweils am Mittwoch und Samstag die beliebten Barry-Wanderungen auf der Königin der Berge statt. Die Teilnehmer erfahren auf der geführten Wanderung (reine Wanderzeit ca. 1 Stunde) spannende Informationen rund um die Bernhardiner und deren Bezug zur Rigi. www.rigi.ch/bernhardiner

15) SATTEL-HOCHSTUCKLI: Am Samstag, 25. Mai, wird auf dem Stuckli am Maifest geschlemmt und gefeiert. Währschafte Spezialitäten aus Bayern, schöne Aussichten und gemütliches Ambiente garantieren ein stimmungsvolles Fest. Ab 11 Uhr spielt das Duo Player auf der Terrasse des Berggasthauses Mostelberg. Tischreservationen im Berggasthaus Mostelberg, Telefon 041 836 80 70, www.sattel-hochstuckli.ch.



16) SCHWYZ: «Mission» meint nicht nur die Vermittlung des (christlichen) Glaubens durch Predigt, sondern beinhaltet auch Themen wie Bildung, Medizin, Förderung von Landwirtschaft und Handwerk und wissenschaftliche Pionierleistungen (Fotografie, Kartografie, Linguistik). Darüber spricht Andrea Rhyn vom Archiv der Basler Mission/Mission 21 in der öffentlichen Führung vom Sonntag, 26. Mai, 14 Uhr, im Rahmen der Ausstellung «Die Schweiz anderswo» im Forum Schweizer Geschichte in Schwyz.



16) SCHWYZ 100 Jahre alt wäre Hans Schilter im Dezember 2018 geworden. Im Bundesbriefmuseum in Schwyz ist anlässlich dieses Jubiläums eine Ausstellung zu den Werken dieses bedeutenden Innerschweizer Künstlers zu sehen. Im Zentrum steht dabei ein besonderer Bereich seines Schaffens: die Glasmalerei. Die Ausstellung kann von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr besichtigt werden. www.bundesbriefmuseum.ch

Zug

17) ZUG: Öffentliche Zytturmwächter-Theatertour am Samstag, 25. Mai, 17 Uhr. Die Zuschauer erleben eine informative, amüsante, theatrale Führung um und auf das Zuger Wahrzeichen mit der geschichtsträchtigen Zytturmwächter-Figur. Die Führung startet beim Zytturm am Kolinplatz in Zug. Anmeldung und Informationen: www.zug-tourismus.ch

18) ZUGERBERG: Die eindrückliche Natur, vielfältige Routen und das herrliche Panorama machen eine Bike-Tour auf dem Zugerberg zum Erlebnis. Wer das absolute Bike-Erlebnis haben möchte, wagt sich auf den Zugerberg-Trail. Der 2,1 km lange Trail führt von der Bergstation Zugerberg über Juchenegg bis zur Schönegg, der Talstation der Zugerbergbahn. Der Trail ist gespickt mit Anlieger-Kurven, Sprüngen, Wallrides und vielem mehr. Für alle Hindernisse gibt es Umfahrungen, so bietet der Trail für alle Bike-Levels spannende Optionen.



Uri

19) ISLETEN: Wie jedes Jahr findet auch 2019 die traditionelle Windsurf-Regatta auf dem Urnersee statt. Am Wochenende vom 25. und 26. Mai kann man bis zu 80 Sportlern zusehen, wie sie rasant übers Wasser gleiten.



20) SEELISBERG: Am Samstag, 25. Mai, treffen sich ab 11 Uhr am Seelisberger Seeli Modellschiff-Freunde aus der ganzen Schweiz mit ihren eindrücklichen, selbst gebauten Dampfschiffen, Motor- und Segelbooten. In der Ausstellung an Land können die Details begutachtet werden und während der Fahrten auf dem See bestaunt werden. Am Mittag erhalten alle Besucher eine Gratisgrillwurst. Der Eintritt ist frei, der Zugang erfolgt ab der Busstation bzw. Parkplatz Geissweg an der Dorfstrasse beim Dorfeingang.

