Kampfjet Nach Absturz auf Melchsee-Frutt: Schweizer Luftwaffe nimmt den Betrieb der Tiger F-5 wieder auf Nach dem Unfall auf der Melchsee-Frutt wurde der Flugbetrieb der F-5 Tiger bis auf Weiteres eingestellt. Am Freitag nahm die Schweizer Luftwaffe den Betrieb dieses Flugzeugtyps wieder auf.

Ein Tiger F5 der Patrouille Suisse auf Militärflugplatzes Emmen. Bild: Philipp Schmidli

(pl) Aus noch unbekannten Gründen stürzte am Mittwochmorgen im Raum Melchsee-Frutt ein Kampfjet des Typs Tiger F-5 ab. Nach dem Unfall wurde der Flugbetrieb der F-5 Tiger bis auf Weiteres eingestellt. In Absprache mit dem militärischen Untersuchungsrichter hat der Kommandant der Luftwaffe, Divisionär Bernhard Müller, beschlossen, den Flugbetrieb mit den Tiger F-5 ab Freitag wieder aufzunehmen. Dies schreibt das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport in einer Mitteilung.

Zur Zeit gebe es keine Hinweise auf Umstände, die der Luftwaffe die Wiederaufnahme des Flugbetriebs mit der ganzen Flotte verunmöglichen würden. Der militärische Untersuchungsrichter setze die am Mittwoch eröffnete Untersuchung des Unfalls fort.