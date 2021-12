Bildung Jetzt ist es fix: Die Universität Luzern will eine Fakultät für Psychologie schaffen Die Universität Luzern plant zwei neue Fakultäten. Dafür muss das Universitätsgesetz geändert werden. Der Regierungsrat gibt das Vorhaben am 14. Dezember 2021 in die Vernehmlassung.

Die Universität Luzern besteht aktuell aus vier Fakultäten: der Theologischen, der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen, der Rechtswissenschaftlichen und der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Im Jahr 2023 soll das bestehende und bereits etablierte Departement für Gesundheitswissenschaften und Medizin zu einer eigenen Fakultät werden. Zudem plant die Universität eine weitere Fakultät für Verhaltenswissenschaften und Psychologie. Dies teilte sie am Freitag mit.

Für die Gründung der zwei neuen Fakultäten ist eine Änderung des Universitätsgesetzes erforderlich. Der Regierungsrat hat die Vernehmlassungsbotschaft zu dieser Gesetzesänderung auf den 14. Dezember freigegeben. Die Vernehmlassung dauert bis 15. März 2022.

Die Uni Luzern umschreibt die neuen Fakultäten in einer Mitteilung etwas genauer:

· Fakultät für Gesundheitswissenschaften und Medizin:

Das bestehende Departement mit aktuell 250 Studierenden (inkl. Doktorierende) beinhaltet einerseits die Gesundheitswissenschaften, welche lehren und erforschen, wie Menschen gesund bleiben oder es wieder werden können. Andererseits bietet es zusammen mit der Universität Zürich das Masterstudium Humanmedizin an, welches Ärztinnen und Ärzte für die medizinische Versorgung ausbildet und damit einen Beitrag leistet, um den Ärztemangel zu reduzieren. Das Departement soll im Frühlingssemester 2023 zur Fakultät werden. 2025, im Vollausbau, dürfte es rund 450 Studierende zählen (inkl. Doktorierende), was 200 mehr sind als heute.

· Fakultät für Verhaltenswissenschaften und Psychologie:

Diese soll neu aufgebaut werden. Der verhaltenswissenschaftliche Entwicklungsschwerpunkt befasst sich mit den Verhaltensweisen von Menschen in den unterschiedlichsten Lebensbereichen. Im psychologischen Schwerpunkt sind drei Vertiefungen vorgesehen: Kinderpsychologie, Rechtspsychologie sowie Gesundheits- und Rehabilitationspsychologie. Auf dem Schweizer Arbeitsmarkt sind Psychologinnen und Psychologen in verschiedenen Branchen sehr begehrt. An dieser Fakultät dürften im Vollausbau 2028 rund 600 Studierende (inkl. rund 100 Doktorierende) eingeschrieben sein.

In der Vernehmlassung werden gemäss der Mitteilung der Uni Luzern einige weitere Änderungen am Universitätsgesetz vorgeschlagen. So soll die Limite steigen, bis zu welcher die Universität Luzern Eigenkapital bilden darf: Sie soll neu 20 statt 10 Prozent des jährlichen Gesamtaufwandes betragen. Das erlaube es der Universität, Schwankungen der Studierendenzahlen und somit der Einnahmen besser aufzufangen und negative Jahresabschlüsse über eine längere Zeit selbst auszugleichen. Dies habe keine finanziellen Folgen für den Kanton Luzern. Zusätzlich sollen die Leitungsorganisation und die Administration der Universität Luzern an die heutige Situation angepasst werden.

Aussenansichten des Gebäudes der Universität Luzern. Bild: Pius Amrein (13. Oktober 2020)

Die Vernehmlassungsunterlagen werden am 14. Dezember auf der Website des Kantons Luzern aufgeschaltet. Im Anschluss an die Vernehmlassung wird die Vorlage überarbeitet und vom Kantonsrat beraten. Sie untersteht dem fakultativen Referendum. Die Änderung des Universitätsgesetzes tritt voraussichtlich am 1. Februar 2023 in Kraft.

Planungsbericht für den Kantonsrat

Zudem hat der Luzerner Regierungsrat strategische Grundsätze für die Weiterentwicklung der tertiären Bildung im Kanton Luzern erarbeitet. Hier die wichtigsten Grundsätze aus der verschickten Mitteilung:

· Tertiär B: Die Politik des Kantons Luzern gegenüber den fast ausschliesslich privat organisierten Bildungsinstitutionen der höheren Berufsbildung bleibt liberal. Die Aufsichtsprozesse sind schlank. Der Kanton steuert das Bildungsangebot nicht, sondern unterstützt die Institutionen in ihrem Bildungsauftrag und bei der weiteren Stärkung der Positionierung der höheren Berufsbildung.

Mehr dazu finden Sie hier im Faktenblatt.

· Tertiär A: Die Luzerner Hochschulen sollen massvoll und bedürfnisgerecht wachsen. Es sollen jene Studienbereiche gestärkt, weiterentwickelt oder neu geschaffen werden, für die eine grosse Nachfrage besteht. Im Falle der Universität Luzern sind zwei neue Fakultäten geplant. Die dafür erforderliche Gesetzesänderung geht am 14. Dezember 2021 in die Vernehmlassung. Für einen funktionierenden Betrieb will der Kanton den drei Luzerner Hochschulen eine geeignete Infrastruktur zur Verfügung stellen und ihre Grundfinanzierung sichern.

Mehr dazu finden Sie hier im Faktenblatt.

Wie es in der Mitteilung des Kantons Luzern weiter heisst, wird als nächster Schritt der Kantonsrat den Planungsbericht beraten. (jwe)