Greppen Luzerner Metallbaukonstrukteur ist Vize-Schweizermeister Während dreier Tage werden die besten Berufsleute des Landes gesucht. Silber holt Fabian Betschart aus Greppen.

Fabian Betschart bei der Arbeit am Computer. Bild: zvg

Fabian Betschart hat an den Berufsmeisterschaften Swissskills bei den Metallbaukonstrukteuren die Silbermedaille gewonnen. Der 21-Jährige aus Greppen musste am Computer mit Unterstützung von CAD-Programmen verschiedene Objekte planen und konstruieren. Betschart erhielt am ersten Wettkampftag einen Plan und fertigte mithilfe verschiedener Arbeitsmethoden ein komplexes Werkstück aus Stahl, Edelstahl, Aluminium und Glas an.

Angesprochen auf seine beruflichen Zukunftspläne sagt Betschart: «Ich würde gerne in den IT-Bereich eines Metallbau-Betriebs einsteigen oder vielleicht auch selbst einen Betrieb übernehmen.» Derzeit arbeitet Betschart bei der Metallplan in Küssnacht. An den Meisterschaften in Aarberg stellten rund 60 junge Berufstalente aus allen Landesteilen der Schweiz ihr Fachwissen unter Beweis. (rem)