Auflösung Bernhard Alpstaeg und das Neue Luzerner Theater, Baar erhält Seeanstoss, Seilbahn von Zug nach Oberägeri: Die 1.-April-Scherze in der Übersicht Auch dieses Jahr haben sich Medien und Unternehmen wieder einen Spass erlaubt und 1. April-Scherze veröffentlicht. Hier finden Sie die Auflösungen.

Bernhard Alpstaeg. Videostill: Luzerner Zeitung

Swisspor-Patron Bernhard Alpstaeg will beim Luzerner Theater einsteigen – und einen neuen Neubau schon in wenigen Wochen präsentieren. Von den Schwierigkeiten um das ambitiöse Projekt zeigt er sich unbeeindruckt. Wir haben die ominöse Medienkonferenz für Sie mitgeschnitten.

Video: Youtube

Die Lucerne Clinic führt jährlich über 700 Brustoperationen durch. Der neuste Coup der Luzerner Schönheitsklinik heisst «SmartCup»: Ein Brustimplantat, welches sich in der Grösse an jede Situation anpassen lässt. «Diese App-gesteuerte Sensation sorgt für langanhaltende Glücksgefühle», heisst es in einer Mitteilung. Mit diesem Implantat könne man die Körbchengrösse beispielsweise im Fitnessstudio kleiner und beim Ausgehen grösser einstellen - ganz nach den Bedürfnissen der Frau.

Mit der SmartCup-App könne das Volumen der Implantate gesteuert werden. Dort könne auch ein Timer gestellt werden, wenn täglich zu einer bestimmten Zeit eine gewünschte Grösse eingenommen werden soll. Ausserdem könne man die SmartCups mit Siri verbinden und so per Sprachbefehl die Brüste grösser oder kleiner stellen. Weitere Anwendungsgebiete: Ist eine Frau etwa in einem überfüllten Bus, könne sie ihre Körbchengrösse auf ein A schrumpfen lassen, damit sie etwas mehr Platz hat. Oder wenn sie jemandem imponieren möchte, kann sie mehr Volumen einstellen und ihr Körbchen auf D einstellen.

Walter Lipp (links) freut sich, dass die Stadt Zug mit Stadtpräsident André Wicki das Grundstück verkauft. Bild: PD

Die Siehbach-Badi wird an Baar verkauft - und die Gemeinde erhält damit Seeanstoss. Das teilten die Stadt Zug, der die Badi derzeit gehört, und Baar diese Woche den Medien mit. Auslöser dafür war, dass Baar am Zug Fäscht im September 2022 mit ihrer Festmeile dort gastierte. Baar schnupperte Seeluft, und die Bevölkerung zeigte sich begeistert. Sie äusserte den Wunsch nach einem Seezugang. Um mit der Bevölkerung den neuen Seeanstoss zu feiern, findet am Samstag, 1. April, um 13.30 Uhr ein Apéro in der Siehbach-Badi statt.

Die Zuger Sicherheitsdirektorin Laura Dittli. Bild: Keystone

Was bereits Gegenstand einer ETH-Studie war, könnte in einigen Jahren Realität werden: Der Kanton Zug bewilligt eine Seilbahn, welche das Stadtzentrum von Zug mit dem Ägerital verbindet. Die ETH-Studie belegt: Im Vergleich mit anderen Verkehrsmitteln könnten mit einer Seilbahn Personen von der Stadt Zug ins Ägerital schnell, mit höchster Effizienz und Sicherheit sowie mit dem besten Kosten-Nutzen-Verhältnis befördert werden. Die Studie, die der damalige Gemeinderat von Oberägeri in Auftrag gab, beschäftigt auch die Zuger Regierungsrätin und Sicherheitsdirektorin Laura Dittli seit Jahren – und sie zog das Projekt weiter, heisst es in einer Medienmitteilung der Zuger Sicherheitsdirektion

Sie freuen sich auf das Projekt (von links): Dominik Hug, Säckelmeister Bezirk Höfe; Marc Dosch, Verwaltungsdirektor, Assistent des Abts Kloster Einsiedeln; Yolanda Fumagalli, Bezirksammann Bezirk Höfe; Michel Péclard, Gastronom; Daniel Landolt, Gemeindepräsident Freienbach. Bild A. Arberz/PD

Die Idee schwirrte dem Bezirksrat schon länger im Kopf herum. Einen Steg, über den Höfnerinnen und Höfner an sieben Tagen die Woche von morgens bis nachts über den Steg zur Ufnau spazieren können. Immer wieder wurde die Idee aber wieder verworfen, weil gewisse Fragen nicht abschliessend geklärt werden konnten – etwa, wie trotz Steg der Seeverkehr nicht gestört wird.

Nachdem der Bezirk Höfe die letzten beiden Jahre zusätzliche Schiffskurse von Pfäffikon auf die Ufnau initiiert und finanziert hatte, reifte die Idee jedoch zu einem Projekt heran, das der Bezirk nun endlich vorstellen kann – pünktlich zu seinem 175-Jahr-Jubiläum. Frau Bezirksammann Yolanda Fumagalli freut sich, der Bevölkerung mit dem Steg ein schönes Geschenk zu machen. «Für uns war es der nächste logische Schritt, einen Steg zu realisieren. Die Schiffskurse werden auf lange Zeit zu teuer. Mit dieser Lösung haben wir eine direkte und uneingeschränkte Verbindung zur grössten Insel der Schweiz.»

Der rund 1,1 Kilometer lange Fussgängersteg wird im Pfäffiker Hafen beginnen und gerade bis zur Insel führen. Analog dem Vorbild in Rapperswil werde der Steg erhöht gebaut, damit kleinere Boote, SUPs und anderer kleinerer Seeverkehr darunter passieren können. Läuft alles nach Plan, soll noch im kommenden Herbst/Winter mit den Bauarbeiten begonnen werden. Um den Betrieb auf dem See und rund um die Ufnau nicht zu stören, sollen die Arbeiten in der Nacht stattfinden. Das Ufnau-Shuttle werde bis zur Eröffnung des Stegs weiterhin zu den gewöhnlichen Betriebszeiten zwischen Pfäffikon und der Ufnau verkehren. «Im Idealfall können wir den Steg im Frühling 2024 eröffnen», hofft Fumagalli. Weil der Steg ein Geschenk an die Bevölkerung sei, wolle man diese auch an diesem Projekt teilhaben lassen. Der Höfner Bezirksrat lädt deshalb heute Samstag von 11 bis 13 Uhr zum Apéro in der Seeanlage Pfäffikon ein. Für Speis und Trank ist gesorgt.

Pünktlich auf den 1. April kündigt auch der Flughafen Genf eine Neuerung für Reisende an. Auf einer Kunststoffpiste können Reisende direkt zum Flugzeug fahren. Visualisiert wird das System auf einem Youtube-Video, in dem ein Skifahrer im Flughafen via Check-in-Schalter direkt zum Flugzeug gelangt.