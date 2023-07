172 Millionen Franken Verwaltungsrat gibt Baukredit für Spital-Neubau in Wolhusen frei – trotz offener Fragen Der Verwaltungsrat des Luzerner Kantonsspitals hat einen Kredit von 172 Millionen Franken für den Neubau in Wolhusen freigegeben. Das ursprünglich definierte Kostendach wird damit deutlich überschritten.

Visualisierung des Spital-Neubaus in Wolhusen. Bild: zvg

172 Millionen Franken können für den Neubau des Luzerner Kantonsspitals (Luks) in Wolhusen investiert werden. Der Luks-Verwaltungsrat hat den entsprechenden Baukredit freigegeben, wie das Spital mitteilt. Der Kredit ist deutlich höher als das ursprünglich definierte Kostendach von 125 Millionen Franken. In der Mitteilung heisst es: «Zurückzuführen ist diese Kostensteigerung auf die Teuerung der vergangenen Jahre, die zwischenzeitlich gestiegenen baulichen und technischen Anforderungen sowie Projektanpassungen.»

Welche Leistungen künftig genau am Luks Wolhusen angeboten werden, ist nach wie vor offen. Die politischen Diskussionen dazu laufen noch. Trotzdem solle die eigentliche Bauphase nun in Angriff genommen werden, schreibt das Luks. So könne das Risiko gesenkt werden, dass weitere Investitionen für die Sanierung des bestehenden, rund 50-jährigen Gebäudes nötig sind.

Das Neubauprojekt orientiere sich am Leistungsangebot, welches der Luzerner Regierungsrat skizziert hat. Es solle aber so umgesetzt werden, dass allfällige Anpassungen am Leistungsangebot möglich sind. Der Neubau des Luks Wolhusen soll 2028 in Betrieb genommen werden. (cgl)