Sursee-Triengen-Bahn Mit der 110-jährigen Dampflokomotive durchs Surental: Sternschnuppe ermöglicht Glücksmomente Die Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe liess am Wochenende zwischen Triengen und Sursee Familienherzen höher schlagen.

«Ich würde am liebsten den ganzen Tag Zug fahren», sagt der 15-jährige Dominic Kläger aus Ebnat-Kappel. Er ist Epileptiker und kann mit seiner Familie das 30-jährige Bestehen der Stiftung Sternschnuppe feiern. Und zwar mit einer Dampfzugfahrt durchs Surental. Der 13 Jahre alte Janick Weiss leidet an Autismus und dem Tourettesyndrom, weiss vieles über alte Züge. Alte Züge sind sein Hobby. Er ist mit seiner Mutter aus Root nach Triengen gekommen, kennt die Gegend, denn er besucht die Schule im Mariazell. Seit drei Jahren fährt er selbstständig nach Sursee – mit dem Zug.

Die Dampflokomotive rattert – und erfreut Daniela Weiss und ihren Sohn Janick. Bild: Eveline Beerkircher (Triengen, 17. 6. 2023)

Nachhaltige Glücksmomente statt materielle Unterstützung

Die durch Spenden finanzierte Stiftung leistet keine materielle Unterstützung; vielmehr ermöglicht sie durch die Erfüllung von Herzenswünschen Kindern von sechs bis sechzehn Jahren mit Krankheiten oder Beeinträchtigungen Glücksmomente. «Eine tolle Sache», findet Daniela Weiss, Janicks Mutter.

Sie nutzt auch die Sternschnuppenkarte. Diese ermöglichte in den 30 Jahren 311’053 Gratiseintritte bei Partnerorganisationen. Janick und Daniela Weiss waren schon im Basler Zolli, im Tierpark Arth-Goldau oder im Technorama in Winterthur.

Die Lokomotive führt Marjan Klatt aus Emmen, Lokomotivführer bei den SBB und hobbymässig bei der Sursee-Triengen-Bahn tätig. Er hat als Sternschnuppenmitglied den Anlass vom Wochenende initiiert, denn sein Sohn Damian ist Asperger-Autist. Der 20-Jährige ist als Zugbegleiter unterwegs.

Lokführer Marjan Klatt vor der Fahrt mit der Dampflokomotive aus dem frühen 20. Jahrhundert. Bild: Eveline Beerkircher (Triengen, 17. 6. 2023)

In sechs Fahrten, je drei pro Tag mit je 150 Passagieren, ratterte die Dampfbahn durchs Surental. Zwei Fahrten offerierte die Bahn. «Das ist eine tolle Unterstützung», sagt Nicole Sami, die Geschäftsleiterin der Sternschnuppe, «auch bei der Organisation, Festwirtschaft inklusive.»

Sternschnuppenkarte ermöglicht Gratiseintritte

Der Zug schnauft gemütlich mit gelegentlichem Hupen durch den Wilden Norden des Kantons. Die Fenster sind offen, sodass auch die Nase Kohlendampf geniessen kann. «Kohle aus Wales», sagt Zugführer Andreas Peer, «mit hohem Wirkungsgrad und wenig Rauchemissionen.» Dabei sitzen Daniela und Janick Weiss in einem Raucherwagen der dritten Klasse.

In einem gepolsterten Erstklasswagen hat sich die Familie Schmidiger aus Hellbühl niedergelassen. Auch Schmidigers benutzten die Sternschnuppenkarte. «Am Freitagabend hatte der Tierpark in Arth-Goldau bis 21 Uhr offen; das hat Lian besonders gefallen», sagt Mutter Marina. Lian leidet an einer chronischen Nierenkrankheit und bräuchte eine Spenderniere.

Zuschauer fotografieren die Dampflokomotive. Bild: Eveline Beerkircher (Triengen, 17. 6. 2023)

In 30 Jahren 3361 Herzenswünsche von Kindern erfüllt

Die Sternschnuppe ermöglicht Kindern Erlebnisse. 3361 Herzenswünsche hat sie in 30 Jahren erfüllt. Das kann ein Besuch im Disneyland sein, ein Treffen mit einem Fussballer, Mitfahren mit einem Bagger im Wald. Oder schlicht ein Spaziergang mit einem Esel. Oder die Teilnahme an einem Alpabzug. Aus solchen Erlebnissen entstehen Erinnerungen an Glücksmomente.

An Glücksmomente erinnert sich auch Monika Wiesler, nicht nur bei den Kindern, «bei den Eltern fast noch mehr». Und das motiviert sie, als Wunschbegleiterin freiwillig für die Stiftung zu arbeiten. Sie weiss aus eigener Erfahrung: «Man geniesst anders, wenn alles organisiert ist.» Sie ist Mutter zweier Buben, die sie beide verloren hat. Den Älteren, als er sechs war, bevor sein Herzenswunsch, die Begegnung mit einem Delfin, erfüllt werden konnte. Der zweite, der mit 16 starb, habe «den Wunsch geerbt», im Conny-Land einen Delfin zu berühren. «Das war das Grösste», sagt Monika Wiesler.