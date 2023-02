A2 / A14 Auffahrunfälle führen zu Problemen auf Luzerner Strassen Auf den Luzerner Strassen haben sich mehrere Auffahrunfälle ereignet. Eine Person wurde verletzt.

Mehrere Auffahrunfälle auf den Autobahnen A2 und A14 sowie in Alberswil und Sempach führten am Dienstagabend und Mittwochmorgen zu Verkehrsproblemen, wie die Luzerner Polizei mitteilt.

Auf der Autobahn A2 waren am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr zwischen Sempach und der Raststätte Neuenkirch drei Autos und ein Lastwagen in einen Unfall verwickelt. Eine Person wurde dabei verletzt.

Die Unfallstelle auf der A2 bei der Raststätte Neuenkirch. Bild: Luzerner Polizei (1. Februar 2023)

90 Minuten zuvor hatte es bereits auf der A14 nach dem Tunnel Rathausen in Richtung Zug gekracht. In den Unfall waren zwei Fahrzeuge involviert. Die beiden Unfälle lösten massive Staus in der Region Luzern aus.

Bei zwei weiteren Unfällen in Alberswil und Sempach wurde niemand verletzt. Es entstanden Sachschaden von 15'000 und 17'000 Franken. In den Auffahrunfall beim Kreisel Burgrain waren drei Fahrzeuge involviert.

Die Unfallstelle in Alberswil. Bild: Luzerner Polizei (31. Januar 2023)

Beim Unfall im Gebiet Mettenwil zwischen Sempach und Rain konnte ein Lieferwagen nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in ein anderes Fahrzeug.

Ablenkung und Unaufmerksamkeit gelten als die häufigsten Unfallursachen im Strassenverkehr. Die Polizei ruft in Erinnerung, man möge beim Autofahren konzentriert bleiben, während der Fahrt aufs Handy verzichten – wenn möglich auch auf Freisprechanlagen – und das Navigationsgerät oder das Radio vor der Abfahrt programmieren oder bedienen. Zudem soll die Geschwindigkeit den Verhältnissen angepasst und zum Vorderfahrzeug genügend Abstand gehalten werden. (rem)