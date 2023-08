A2-Anschluss Ein- und Ausfahrten Sursee über Nacht gesperrt Wegen Bauarbeiten kommt es beim A2-Anschluss in Sursee zu Behinderungen. Die Umleitungen sind signalisiert.

Die Überführung Allmendstrasse über die Autobahn A2 westlich des Anschlusses Sursee wird instandgesetzt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende August. Nun wird das Gerüst abgebaut. Deshalb werden einzelne Fahrstreifen gesperrt, wie das Bundesamt für Strassen mitteilt.

Die Instandsetzungsarbeiten an der Überführung bedingten den Einsatz eines Gerüstes. Für den Rückbau des Gerüstes bedarf es der lokalen Sperrung einzelner Fahrstreifen. Um die Verkehrsbeeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, werden die Sperrungen nachts ausgeführt und zwar die Fahrspur Einfahrt Sursee in Richtung Luzern von Mittwoch, 16. August, 20 Uhr auf Donnerstag, 17. August, 5 Uhr sowie die Fahrspur Einfahrt Basel Sonntag, 20. August, 20 Uhr auf Montag, 21. August, 5 Uhr. Die Umleitungen werden signalisiert. (rem)