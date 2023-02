Aargau Erneuter Wolfsriss nahe der Luzerner Grenze? Ein totes Schaf deutet zumindest darauf hin In Burg ist am Dienstag ein totes Schaf gefunden worden. Zwar ist gemäss Angaben des Kantons Aargau nicht ganz klar, dass ein Wolf dafür verantwortlich ist. Die Vermutung liegt aber nahe.

Möglicherweise hat ein Wolf im Kanton Aargau ein Schaf gerissen. Symbolbild: Keystone

In Burg (Menziken) ist am Dienstagmorgen ein gerissenes Schaf entdeckt worden. Das teilt der Kanton Aargau mit. Das Rissbild lasse zwar nicht eindeutig auf den Angreifer schliessen, es sei jedoch möglich, «dass es sich um einen Wolf handelt». Der Kanton hat DNA-Proben sichergestellt. Mit einem definitiven Resultat ist aber erst in rund drei Wochen zu rechnen.

Nach den bestätigten Wolfsrissen in Unterkulm vom 26. Januar und Neuenkirch im Kanton Luzern vom 10. Februar ist es durchaus möglich, dass wieder ein Wolf die Gegend zwischen Hallwiler- und Sempachersee durchstreift, schreibt der Kanton weiter.

Bereits Mitte Januar war im Luzerner Stadtteil Littau, nur wenige Kilometer von Neuenkirch entfernt, am hellichten Tag ein durchspazierender Wolf von einem Anwohner fotografiert worden. Die Luzerner Zeitung konnte mit dem Anwohner reden. Dieser sagte, er habe das Tier kurz nach zwölf Uhr mittags dabei beobachtet, wie es durch das offene Gelände zwischen dem Schachenkanal und der später in die Thorenbergstrasse übergehenden Hauptstrasse lief. «Plötzlich hat der Hund der Nachbarin gebellt, während wir draussen vor unserem Haus waren. Wir haben uns umgesehen nach der Ursache und dabei den Wolf entdeckt. Er lief 15 bis 20 Meter von uns entfernt durch.»

Zuerst habe er an einen entwischten Hund gedacht, erzählt der Augenzeuge, doch von dieser Vermutung sei er schnell abgekommen: «Früher hatte ich einen Wolfshund, der sieht dem Wolf sehr ähnlich. Doch das fehlende Halsband und vor allem die Art, wie das Tier den Schwanz eingezogen hatte – ein typisches Merkmal für Wölfe – hat ihn verraten.» (az)