Abstimmung Deutliches Ja zur Umfahrung Beromünster – Flecken wird vom Verkehr entlastet Das Luzerner Stimmvolk sagt Ja zum Baukredit in der Höhe von 70,6 Millionen Franken. Damit kann die Umfahrung in Beromünster nach jahrzehntelangen Planungen gebaut werden.

Autos fahren durch den Flecken in Beromünster. Bild: Eveline Beerkircher (15. 5. 2023)

Der Flecken Beromünster kann künftig umfahren werden. Die Luzernerinnen und Luzerner haben am Sonntag an der Urne Ja gesagt zu einer neuen Strasse, beziehungsweise dem entsprechenden Sonderkredit in der Höhe von 70,6 Millionen Franken. Das Resultat fiel klar aus: 64,1 Prozent der Abstimmenden haben ein Ja eingelegt. Die Stimmbeteiligung beträgt 40,6 Prozent.

Die neue, rund 1,4 Kilometer lange geplante Umfahrungsstrasse führt nördlich am historischen Ortskern sowie dem Stiftsbezirk vorbei und beinhaltet unter anderem eine rund 100 Meter lange Brücke über das Wyna-Tal, zwei Velostreifen sowie ein Trottoir. Es gilt Tempo 50. Laut den Berechnungen der Behörden entlastet die neue Strasse den Flecken um rund 80 Prozent vom Verkehr. Aktuell fahren täglich rund 9500 Fahrzeuge durch Beromünster. Im Jahr 2040 sollen es knapp 14'000 sein, die dann mehrheitlich die Umfahrung benützen werden.

Blick auf Beromünster mit der geplanten Umfahrung über die Wyna. Bild: PD

Das Projekt war im Vorfeld umkämpft. Das Nein-Komitee, wo sich Grüne, der VCS Luzern, Pro Natura sowie die lokale IG Baukultur sammelten, bemängelten, das Projekt bedeute zu grosse Eingriffe in die Landschaft. Zudem werde das Verkehrs- und Lärmproblem nur verlagert. Die Befürworter hingegen argumentierten mit dem Schutz der historischen Bausubstanz von Flecken und Stiftsbezirk, dessen Geschichte rund 1000 Jahre zurückreicht. Auch erhöhe sich die Verkehrssicherheit im Flecken, insbesondere für die Schulkinder.

So sieht die geplante Umfahrung beim Sandhübel aus. Visualisierung: PD

Nachdem die Umfahrung grünes Licht erhalten hat, starten laut dem Kanton nun die Detailplanungen. 2025 sollen die Bauarbeiten beginnen. Gebaut wird während rund vier Jahren. Ab der Fertigstellung der Umfahrung gilt im Flecken Tempo 30. Damit soll ein Anreiz geschaffen werden, damit die Verkehrsteilnehmenden die neue Strasse benützen.

In einer ersten Stellungnahme schreibt das überparteiliche Ja-Komitee, man werte das Ergebnis als Zeichen der Solidarität, dass die Kantonsbevölkerung den Flecken Beromünster nach rund einem halben Jahrhundert Planung endlich effektiv und wirkungsvoll vom Durchgangsverkehr entlastet will.