Abstimmung Pflegeheim von Sempach kann in Aktiengesellschaft ausgelagert werden Mit einem Ja-Anteil von 89,4 Prozent haben die Stimmberechtigten einen Sonderkredit von zehn Millionen Franken gutgeheissen. Das Geld dient als Grundlage für die Meierhöfli AG.

So könnte der Neubau des Pflegeheims Meierhöfli in Sempach aussehen. Visualisierung: PD

Die Pläne des Sempacher Stadtrats haben am Sonntag eine Mehrheit an der Urne gefunden. Mit einem Ja-Anteil von 89,4 Prozent haben die Stimmberechtigten einen Sonderkredit von zehn Millionen Franken zur Gründung der Meierhöfli AG gutgeheissen. Die Stimmbeteiligung lag bei 39 Prozent.

Der Stadtrat möchte die gemeinnützige Aktiengesellschaft gründen, damit das Pflegeheim Meierhöfli wirtschaftlich erfolgreich geführt werden kann. Die zehn Millionen Franken dienen der neuen AG als Eigenkapital. Dieses braucht das «Meierhöfli», weil das heutige 40-jährige Gebäude einem Neubau weichen soll.

Der Neubau soll am selben Standort am See entstehen. Er soll unverändert Platz für 60 Pflegebetten bieten. Dazu sind zwei Notfall- und Ferienbetten geplant. Ausserdem soll die Spitex neu in den Bau integriert werden. Indem das Gebäude nah und parallel zur Kantonsstrasse erstellt wird, besteht später die Möglichkeit, die Anlage zu erweitern, beispielsweise für betreutes Wohnen. Die Kosten belaufen sich auf rund 26,6 Millionen Franken.

Noch offen ist, ob sich die Gemeinde Hildisrieden mit 20 Prozent am Eigenkapital der Meierhöfli AG beteiligt. Die Gemeinde Eich wiederum hat diesbezüglich abgesagt. (jon)