Abstimmung Wuchtiges Nein: Luzerner Stimmvolk lehnt Beitrag für Schweizergarde-Kaserne ab Mit 71,5 Prozent lehnt die Stimmbevölkerung die Beteiligung des Kantons Luzern am Neubau der Kaserne der Päpstlichen Schweizergarde im Vatikan ab.

Brauchen eine zeitgemässe Unterkunft: die Schweizergardisten im Vatikan. Bild: Alessandro Di Meo/ EPA

Das Resultat ist klar: 71,5 Prozent der Luzernerinnen und Luzernern haben bei der Abstimmung am Sonntag ein Nein in die Urne gelegt. Alle Gemeinden sagten Nein, am deutlichsten in Honau (79,9 Prozent), gefolgt von Fischbach (79,8 Prozent) und Wikon (78,5 Prozent). Am meisten Zuspruch für den Kasernen-Beitrag gibt es in Romoos (Ja-Anteil von 42,9 Prozent), gefolgt von Beromünster (40,8 Prozent). Die Stimmbeteiligung liegt bei 55,8 Prozent.

Damit darf sich der Kanton Luzern nicht mit einem Beitrag von 400'000 Franken am Neubau der Kaserne der Päpstlichen Schweizergarde im Vatikan beteiligen. Dies hätte ungefähr einem Franken pro Einwohnerin und Einwohner entsprochen. Das Projekt kostet insgesamt rund 55 Millionen Franken. Im Gegensatz zu Luzern haben 17 weitere Kantone sowie der Bund Gelder gesprochen.

Referendum aus links-grünen Kreisen

Nötig wurde die Abstimmung im grössten Zentralschweizer Kanton, weil gegen die Beteiligung Luzerns innert Kürze das Referendum ergriffen wurde. Dies von SP, Grünen, GLP und der Freidenker-Vereinigung Schweiz, die sich für Personen ohne Konfession einsetzt. Sie argumentierten unter anderem, es sei nicht Aufgabe des Kantons, ein Bauprojekt eines fremden Staates zu finanzieren. Zudem sei der Vatikan nicht auf finanzielle Hilfe angewiesen – er könne selber für das Projekt aufkommen.

Zuvor hatten sich der Regierungsrat und eine bürgerliche Mehrheit des Parlaments für den Beitrag ausgesprochen. Luzern verbinde eine über 500-jährige Geschichte mit der Schweizergarde, lautete ein Pro-Argumente. So stammen und stammten nicht nur viele Gardisten von hier, sondern auch 24 der bisher 35 Kommandanten. Die Schweizergarde verkörpere ausserdem urschweizerische Werte wie Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit oder Sicherheit. Diese gelte es zu unterstützen.

5 Bilder 5 Bilder Der geplante Neubau der Kaserne soll zwischen 2026 und 2030 beginnen. Bild: PD

Neue Kaserne bietet Platz für 26 Familienwohnungen

Die Kaserne der Päpstlichen Schweizergarde im Vatikan muss neu gebaut werden, weil die bestehenden drei, rund 150-jährigen Gebäude sanierungsbedürftig sind. Durch den Neubau kann die Kaserne des Weiteren ausgebaut werden. Dies ist notwendig, weil der Bestand der Garde aufgrund zunehmender Sicherheitsmassnahmen von 110 auf 135 Mann erhöht werden soll. Ausserdem ist es den Gardisten heute erlaubt, früher zu heiraten und eine Familie zu haben. Durch die Erweiterung soll die Kaserne deshalb Platz bieten für 26 Wohnungen, 114 Einzelzimmer, 11 Studios und Gemeinschaftsräume.

Das Bewilligungsverfahren ist bereits durch die vatikanischen Behörden eingeleitet worden. Geplant ist, das Projekt in den Jahren 2026 bis 2030 zu realisieren.