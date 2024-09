Abstimmung Zwei Gemeinderäte mehr – dieser Vorschlag gibt in Ermensee zu reden Die Gemeindeversammlung entscheidet am 14. Juni, ob künftig fünf Gemeinderäte die Geschicke von Ermensee lenken sollen. FDP und SVP sind skeptisch.

Manchmal ist weniger mehr – nicht jedoch für den Ermenseer Gemeinderat. Er schlägt vor, sich selber künftig von drei auf fünf Mitglieder aufzustocken. Am 14. Juni entscheidet die Gemeindeversammlung darüber. Auch die Bildungskommission soll von drei auf fünf Personen wachsen.

Tagen hier künftig fünf statt drei Gemeinderäte? Das Gemeindehaus in Ermensee. Bild: Pius Amrein (Ermensee, 12. 7. 2021)

Der Vorschlag, den Gemeinderat zu erweitern, beruht auf einer Petition, welche die Mitte-Ortspartei vor einem Jahr eingereicht hat. Die Diskussionen reichen aber weiter zurück. Bereits in der vergangenen Legislatur habe der Gemeinderat den Schritt angedacht, sagt Gemeindepräsident Andreas Müller (Mitte) auf Anfrage. Damals sei es zu knapp gewesen, um die Gemeindeordnung vor den Gemeindewahlen 2019 anzupassen. Das Projekt wurde um vier Jahre verschoben.

Das gut 1000 Einwohnende zählende Ermensee sei die grösste jener wenigen Gemeinden im Kanton Luzern, die noch eine Dreier-Besetzung aufweisen. «Fällt jemand aus, steigt die hohe Arbeitsbelastung für die anderen beiden noch mehr. Zudem kann die Beschlussfähigkeit nicht mehr gewährleistet sein», sagt Müller. Neu soll das Gesamtpensum auf 105 Prozent steigen, aktuell beträgt es 90 Prozent: 30 Prozent für das Ressort «Präsidiales, Bildung und Kultur», 25 Prozent für «Gesundheit und Soziales» und 35 Prozent für «Bau, Umwelt und Finanzen». Mit fünf Gemeinderäten könne man die Pensen verkleinern, was das Amt attraktiver mache, da es besser vereinbar mit Beruf, Familie und Hobbys wäre.

Aufstockung kostet rund 20’000 Franken mehr

Die Mehrkosten belaufen sich laut Müller auf etwa 20’000 Franken. Der aktuelle Dreier-Rat kostet die Steuerzahlenden jährlich rund 120’000 Franken. Die Kosten für die Gemeindeverwaltung, die aktuell mit 240 Stellenprozenten dotiert ist, würde mittelfristig etwas ansteigen. Ermensee stehe aber so oder so ein Wachstumsschub bevor: Nur schon durch die Überbauung des Areals der ehemaligen Granador-Mosterei, das sich über die Gemeinden Hitzkirch und Ermensee erstreckt, kommen laut Müller alleine in Ermensee rund 200 Einwohnende hinzu.

Gemeindepräsident Andreas Müller. Bild: Pius Amrein

Mit fünf Gemeinderäten könnten zudem alle Parteien eingebunden sowie die Geschlechter besser abgebildet werden. Zurzeit wird das Dorf von drei Männern geführt. Zwei gehören der Mitte an, einer ist parteilos. Zwischen den Ortsparteien Mitte, FDP und SVP ist es in Ermensee in den vergangenen Jahren öfters zu Spannungen und Zwist gekommen. Die Freisinnigen sind seit dem Rücktritt von Gemeinderätin Esther Zogg vor zwei Jahren nicht mehr im Rat vertreten, die SVP war noch gar nie Teil der Exekutive. Für beide Parteien würden sich mit fünf Gemeinderäten die Wahlchancen erhöhen.

Dennoch geben sie sich zurückhaltend. Die FDP zeigt zwar «bei den vielen Sitzungen, Terminen, Verpflichtungen und nicht zuletzt der operativen Arbeit, die unsere Gemeinderäte immer noch ausüben», Verständnis für die Aufstockung. Dies schreibt die Partei im aktuellen Gemeindeblatt. Dennoch seien Alternativen zu prüfen. Die FDP zweifelt etwa daran, dass ein operativ tätiger Gemeinderat noch zeitgemäss sei, und schlägt stattdessen das Geschäftsführermodell vor, nicht zuletzt aus Kostengründen. Sie lehnt die Aufstockung zum jetzigen Zeitpunkt ab und empfiehlt die Bildung einer Taskforce, um verschiedene Möglichkeiten zu überprüfen.

Genügend Vorlaufzeit für Kandidatensuche

Die SVP ist zwar nicht gegen einen Fünfer-Gemeinderat, gibt für die Abstimmung vom 14. Juni aber keine Empfehlung ab. Grund: Die SVP stört sich daran, dass die Parteien nicht miteinbezogen wurden, sagt Präsident Armin Müller auf Anfrage. Vor zwei Jahren seien die Parteispitzen übereingekommen, wegen der Aufstockung eine Taskforce zu bilden. Diese sei aber nie zustande gekommen. «Die Mitte reichte dann ihre Petition ein und delegierte die Aufgabe damit an den Gemeinderat. Die Parteien wurden übergangen», ärgert sich Armin Müller. Für die Zukunft wünsche sich die SVP, dass solche Projekte breiter abgestützt werden.

Gemeindepräsident Andres Müller sagt, der Gemeinderat sei nach wie vor überzeugt, dass das operative Gemeindeführungsmodell für Ermensee geeignet sei. Auch sei nun der richtige Zeitpunkt für die Aufstockung. Dies wegen den Gemeindewahlen vom Frühling 2024. «So haben die Parteien genügend Vorlaufzeit für die Kandidatensuche.»