Abstimmungen Eich sagt Ja zu Meierhöfli und lehnt Zonenplanänderungen ab Mit einem klaren Ja an der Urne hat sich die Eicher Stimmbevölkerung gegen den Gemeinderat durchgesetzt und den Sonderkredit «Beteiligung Meierhöfli AG» genehmigt.

Die Eicher Bevölkerung hat sich durchgesetzt: Nachdem sie entgegen dem Willen des Gemeinderats auf eine Abstimmung zur Beteiligung am Neubau des Altersheims Meierhöfli gepocht hatte, sagt sie nun auch an der Urne mit 549 Stimmen zu 99 Stimmen Ja zum dafür nötigen Sonderkredit in der Höhe von 2 Millionen Franken. Damit beteiligt sich Eich zusammen mit Hildisrieden und Sempach am Neubau des geplanten Altersheims mit einen Anteil von 20 Prozent. Den Boden für das Ja hatte bereits die Gemeindeversammlung am 1. Juni bereitet. Damals wurde das Reglement über die gemeinnützige Aktiengesellschaft Meierhöfli AG sowie der Sonderkredit genehmigt.

Visualisierung des Altersheims Maihöfli. Bild: PD

Der Eicher Gemeinderat hatte im vergangenen Herbst noch entschieden, sich doch nicht am Neubau des Sempacher Altersheims zu beteiligen. Dies, obschon bereits im Jahr 2021 eine Absichtserklärung zur Gründung einer AG zwischen den Gemeinden Sempach, Hildisrieden und Eich unterzeichnet wurde. Der Gemeinderat begründete seinen Rückzieher damals mit zu wenig Mitspracherecht am Projekt. Zudem gab es Differenzen bei der Zusammenstellung des Verwaltungsrats.

Zonenplanänderungen obliegen weiterhin Gemeindeversammlung

Nicht zugestimmt haben die Eicherinnen und Eicher der Gemeindeinitiative «Änderung des Bau- und Zonenreglements nur mit Urnenabstimmung!». Hier folgten sie der Empfehlung des Gemeinderats und lehnten die Initiative mit 311 Ja- zu 323 Nein-Stimmen ab. Damit werden Zonenplanänderungen auch weiterhin an der Gemeindeversammlung behandelt sowie darüber abgestimmt. Der Gegenvorschlag, den der Gemeinderat ins Spiel brachte und als konsequentere Umsetzung des Begehrens bezeichnet wurde, fand nur bei 221 Stimmberechtigten Gehör und wurde bei 397 Nein-Stimmen ebenfalls abgelehnt. Bei der Stichfrage erzielte die Gemeindeinitiative 280 Stimmen und der Gegenvorschlag 244 Stimmen. Damit wurde nach angaben der Gemeinde weder die Gemeindeinitiative noch der Gegenvorschlag angenommen. (jh)