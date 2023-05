Interview Überraschung: Das ist der neue Intendant des Lucerne Festival – er spricht mit uns über seine beeindruckenden Erfolge

Der Berliner Sebastian Nordmann (52) ist neuer Lucerne-Festival-Intendant. In Deutschland hat er bereits rekordträchtige Erfolge gefeiert. Ab 2026 will er am Lucerne Festival Tradition mit Innovation verbinden. Wir haben mit ihm über seine Person und seine Ziele gesprochen.