Abwasser Nach Fusion: ARA Oberseetal reicht Baugesuch in Emmen ein Nachdem im Herbst 2021 die betroffenen Gemeinden der Fusion mit der ARA Real zugestimmt haben, reicht die ARA Oberseetal in Emmen nun ein Baugesuch für ein Abwasserpumpwerk sowie eine Abwasserdruckleitung ein.

Die ARA Oberseetal hat am Montag in Emmen ein Baugesuch für ein neues Abwasserpumpwerk sowie eine 4,1 Kilometer lange Abwasserdruckleitung eingereicht. Im Herbst 2021 stimmten die vier betroffenen Gemeinden Ballwil, Eschenbach, Inwil und Rain dem Kredit sowie der Fusion mit der ARA Real zu. Denn das Abwasser der Gemeinden soll künftig in Emmen gereinigt werden.

Die Krux sind laut Mitteilung die Durchleitungsrechte. Mit 15 von 18 betroffenen Grundeigentümern konnte eine Einigung erzielt werden, drei sind mit der Linienführung sowie den Entschädigungen nicht einverstanden. (dlw)