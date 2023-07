Aesch Autofahrer unter Drogeneinfluss nach Kollision mit Traktor leicht verletzt Nach einer Kollision zwischen einem Auto und einem Traktor in Aesch wurde eine Person leicht verletzt. Ein Drogenschnelltest beim Autofahrer fiel positiv aus. Er musste seinen Führerausweis abgeben.

Ein Autofahrer verletzte sich leicht bei einem Unfall in Aesch. Bild: zvg

Als ein Traktorfahrer in Aesch von einem Feld her in Richtung Vorderdorf fuhr und in die Hauptstrasse einbog, kam es am Montagnachmittag zu einer Kollision mit einem Auto. Der Autofahrer war von Aesch Richtung Altwis unterwegs, als der Unfall geschah. Wie die Luzerner Polizei mitteilt, verletzte sich der Mann beim Unfall leicht und wird sich nötigenfalls in ärztliche Behandlung begeben.

Ein Drogenschnelltest beim Autofahrer fiel positiv aus. Er musste sich einer Blut- und Urinentnahme unterziehen. Der Führerausweis des 26-jährigen Mannes wurde zuhanden der Administrativbehörde abgenommen. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von ungefähr 25’000 Franken. (sfr)