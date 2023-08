Aesch Viele Anträge zur Ortsplanung eingereicht

Bei der Ortsplanung kommt es zu Verzögerungen. Wie die Gemeinde schreibt, seien bei der öffentlichen Mitwirkung «sehr viele Anträge» eingereicht worden, was bei der Erarbeitung im Zusammenhang mit dem neuen Baugesetz einige Zeit in Anspruch genommen habe. Die Unterlagen werden dem Kanton nochmals zur Vorprüfung unterbreitet. Über das neue Bau- und Zonenreglement soll 2024 abgestimmt werden können. Wegen der Verzögerung hat der Gemeinderat entschieden, über die Umzonung der Parzelle 911 an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung am 17. Oktober 2023 abstimmen zu lassen. Damit soll der Schulhausbau im nächsten Jahr rechtzeitig starten können. (chm)