Alberswil Agrarmuseum Burgrain für Europäischen Museumspreis «EMYA» nominiert «Wer ist Landwirtschaft?» Diese Ausstellung des Agrarmuseums Burgrain in Alberswil könnte am 6. Mai den Europäischen Museumspreis «EMYA» gewinnen.

Das Schweizerische Agrarmuseum Burgrain in Alberswil wurde mit ihrer Hauptausstellung «Wer ist Landwirtschaft?» für den Europäischen Museumspreis «EMYA» nominiert. Die nominierte Ausstellung behandelt das Verhältnis von Landwirtschaft, Gesellschaft und Umwelt.

Blick in die Ausstellung «Wer ist Landwirtschaft?». Bild: Dominik Wunderli (Alberswil, 2. Juni 2021)

Wie das Museum in einer Mittelung schreibt, sei der «EMYA» der älteste und wichtigste Preis in der Museumsbranche in ganz Europa. Die Preisverleihung findet am 6. Mai in Barcelona im Rahmen einer Jahreskonferenz des Veranstalters statt. Die Ausstellung «Wer ist Landwirtschaft?» des Agrarmuseums Burgrain wurde im Jahr 2022 bereits mit dem Prix Expo ausgezeichnet. (pl)