Alberswil Bauern-Sommertagung findet am 14. August statt

Die alljährliche Tagung. Bild: LD

Der Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband führt seine alljährliche Sommertagung heuer am Sonntag, 14. August bei der Kapelle St. Blasius in Burgrain bei Alberswil durch. An der Sommertagung kommen jeweils Luzerner Landwirtinnen und Landwirte zum gemütlichen Austausch zusammen. Anwesend sind dieses Jahr unter anderem der Horwer Pfarrer Benedikt Wey, die Landjugend Sempach sowie der Jodlerklub Heimelig Wolhusen.