Alberswil Peter Meier (Mitte) will in Gemeinderat Aufgrund des Rücktritts von Leonie Grunder (FDP) aus dem Gemeinderat per Ende August stellt sich ein Kandidat der Mitte als Nachfolger zur Verfügung.

Peter Meier (Mitte). Bild: PD

Die Personalfindungskommission der beiden Ortsparteien Mitte und FDP ist bei ihrer Suche nach einer Nachfolge im Gemeinderat von Alberswil für die zurücktretende Leonie Grunder (FDP) fündig geworden. Der 55-jährige Peter Meier (Mitte) stellt sich für das Gemeinderatsamt zur Verfügung, wie es in einer Mitteilung heisst. Meier ist als Leiter Einkauf Milch Organisationen und Rahm sowie Nachhaltigkeit im Bereich Milchproduktion bei der Emmi AG in Luzern tätig. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne.

Die Ersatzwahl findet am 18. Juni an der Urne statt, falls es nicht zu einer Stillen Wahl kommt. Weitere Kandidaturen für das Amt können bis am 1. Mai um 12 Uhr bei der Gemeindekanzlei eingereicht werden. (sb)