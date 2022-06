Albert Koechlin Stiftung E-Bikes für Buttisholz und Elektrofahrzeug für Gotthardregion: Stiftung unterstützt Mobilitätsprojekte Die Albert Koechlin Stiftung unterstützt «mybuxi »in der Gotthardregion sowie ein E-Bike-Praxistest-Verleih in Buttisholz mit 34’500 Franken. Weitere Projekte sollen folgen.

Mit «clever unterwegs im Reallabor» lancierte die Albert Koechlin Stiftung im Februar eine neue Ausschreibung im Bereich Mobilität. Nun ist klar, welche zwei Projekte erstmals finanzielle Unterstützung in Höhe von 34’500 Franken erhalten: Ausgewählt wurden der E-Fahrdienst «mybuxi» in der Gotthardregion sowie ein E-Bike-Praxistest-Verleih in Buttisholz.

«Speziell erfreut» zeigte sich die Jury über den Umstand, dass gleich mehrere Eingaben aus dem ländlichen oder alpinen Raum stammten, wie es in der entsprechenden Mitteilung heisst. So würden gerade in ländlichen Gebieten viele Kurzstrecken mit dem Auto zurückgelegt.

Dementsprechend sollen die Menschen in Buttisholz denn auch zum Umsteigen auf Bikes motiviert werden. Dafür sollen dank dem Trägerverein Klimanetzwerk Buttisholz drei E-Bikes zur Verfügung gestellt werden. Diese werden im Dorfzentrum stationiert und können von dort aus kostengünstig für einen Monat gemietet werden.

Einen anderen Ansatz verfolgt Alpine Mobility. So testet der Verein unter dem Namen «mybuxi» eine On-Demand-Mobilitätslösung in der Gotthardregion. Dank dieser sollen Bewohner der Region Urserntal, Göschenen, Wassen, Meiental und Gurtnellen sowie Angestellte der lokalen Betriebe und Gäste an ihre Ziele gebracht werden. Die mit Ökostrom betriebenen zwei Elektrofahrzeuge stehen täglich im Einsatz – eine Fahrt bestellt man via App. Der Betrag der Stiftung soll dabei der Ausweitung des Angebots auf das Meiental und Gurtnellen-Dorf dienen.

Derweil ist bereits die zweite Ausschreibung mit Eingabeschluss bis Ende Oktober gestartet. Für «clever unterwegs im Reallabor» stehen bis 2026 jährlich 200'000 Franken zur Verfügung. Unterstützt werden klimafreundliche und ressourcenschonende Mobilitätsprojekte in der Innerschweiz. (lga)