Alphornkonzert zum 80-Jährigen Ein Anlass für Freundinnen und Freunde von urchigen Klängen: Die Entlebucher Alphornbläser- und Fahnenschwingervereinigung lädt morgen Sonntag zum 80-Jahre-Jubiläum.

Unter dem Motto «Jung und Alt» führt die Vereinigung ab 17 Uhr in der Pfarrkirche Schüpfheim ein Konzert mit «Alphornmusik in verschiedensten Facetten» durch, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Eintritt ist gratis, es gibt eine Türkollekte. Zu den Mitwirkenden gehören, laut Mitteilung, die über 20-köpfige Entlebucher Alphorngruppe, diverse vereinsinterne Kleinformationen, die Entlebucher Jugendalphorngruppe, der Jugendchor Utopia Escholzmatt sowie das Trio Astelhorn aus dem Kanton Obwalden. (dlw)