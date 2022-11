Altbüron Gemeindepräsident Valentin Kreienbühl kündigt seinen Rücktritt an Nach acht Jahren im Amt als Gemeindepräsident von Altbüron wird Valentin Kreienbühl am 30. April 2023 zurücktreten. Die Ersatzwahl findet am 2. April 2023 statt.

Valentin Kreienbühl hat sein Demissionsschreiben eingereicht. Bild: PD

Der Altbüroner Gemeindepräsident Valentin Kreienbühl hat seinen Rücktritt angekündigt. Es sei für ihn der richtige Zeitpunkt gekommen, sein Amt abzulegen, heisst es in einer Mitteilung. Relevante Projekte der Gemeinde Altbüron hätten abgeschlossen oder aufgegleist werden können. Da er sich nun vermehrt seiner Arbeit als Ressortleiter Öffentliche Infrastruktur in Rothenburg und seiner Familie widmen möchte, lege er am 30. April 2023 sein Amt nieder, heisst es in einer Mitteilung.

Als Gemeindepräsident war er unter anderem für die strategische Führung der Gemeinde, die Gemeindeverwaltung, das Personal, die Kommunikation sowie für Abstimmungen und Wahlen zuständig. Die Ersatzwahl wird am 2. April 2023 stattfinden. (rad)