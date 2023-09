Altbüron Töfffahrer stürzt nach Überholmanöver: Zwei Personen verletzt Ein Motorradfahrer und seine Beifahrerin haben sich bei einem Sturz Verletzungen zugezogen.

Bei einem Unfall auf der Kantonsstrasse in Altbüron am Sonntagnachmittag haben sich zwei Personen verletzt. Wie die Luzerner Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung schreibt, stürzten ein Motorradfahrer und seine Beifahrerin nach einem Überholmanöver und einer seitlichen Kollision mit einem Auto.

Der Motorradfahrer wurde von einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen, heisst es weiter. Die Mitfahrerin wurde vom Rettungsdienst 144 in das Spital überführt. Der Gesamtsachschaden liegt bei 28’000 Franken. Der genaue Unfallhergang wird von der Luzerner Polizei abgeklärt. (fmü)