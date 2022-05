Alterskapital Luzerner Regierung will Bezüger von Vorsorgegeldern um 20 bis 30 Millionen Franken entlasten Luzernerinnen und Luzerner, die sich ihr Alterskapital auszahlen lassen, müssen hohe Steuern zahlen. Das will die GLP ändern – und erhält nun Unterstützung von der Regierung. Dies hat aber einen Haken.

Wer im Rentenalter keine finanziellen Sorgen haben will, sollte sich rechtzeitig mit der Frage beschäftigen: Alterskapital auszahlen lassen oder eine monatliche Rente beziehen? Symbolbild: Christof Schürpf / Keystone

Rund 13'000 Luzernerinnen und Luzerner lassen sich pro Jahr in irgendeiner Form Geld aus der zweiten und dritten Säule auszahlen, Tendenz steigend. Dafür müssen sie im Gegensatz zu anderen Kantonen hohe Steuern zahlen. Vor allem bei Bezügen zwischen 50'000 und 250'000 Franken liegt Luzern im schweizweiten Vergleich im hinteren Mittelfeld, in der Zentralschweiz sowieso (siehe Tabelle).

Kapitalbezugssteuern in der Zentralschweiz in % des bezogenen Kapitals. ledige Person, Kantons- und Gemeindesteuern, ohne direkte Bundes- und Kirchensteuern Kanton 50 000 Franken 100 000 Franken 150 000 Franken 200 000 Franken 250 000 Franken Schwyz 1,23 2,03 2,95 3,87 4,65 Zug 1,63 2,78 3,22 3,22 3,35 Nidwalden 2,56 3,18 3,49 3,51 3,51 Uri 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 Obwalden 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 Luzern 3,92 4,83 5,23 5,53 5,76

Im Kanton Schwyz beispielsweise ist der Steuersatz bei einer bezogenen Summe von 100'000 Franken – was 2021 annähernd dem durchschnittlich bezogenen Betrag im Kanton Luzern entspricht – nicht einmal halb so hoch wie in Luzern.

Für GLP-Kantonsrat Mario Cozzio ist das ein Ärgernis. Schliesslich komme der privaten Vorsorge wegen sinkender Umwandlungssätze der Pensionskassen eine immer höhere Bedeutung zu, weshalb der Mittelstand bei den Bezugssteuern zu entlasten sei. Anfang Februar reichte er eine entsprechende Motion ein, die auch von Mitgliedern der FDP, SVP und Mitte unterzeichnet wurde.

Attraktivere Besteuerung «durchaus prüfenswert»

Nun liegt die Antwort auf den Vorstoss vor – und die Regierung teilt das Anliegen des 28-jährigen Finanzberaters und Versicherungsexperten. Cozzio weise zurecht auf die im interkantonalen Vergleich schlechte Positionierung Luzerns hin.

Im Hinblick auf die bevorstehende Pensionierung der geburtenstarken Jahrgänge der «Babyboomer-Generation» sei eine attraktivere Besteuerung «durchaus prüfenswert». Schliesslich würden auch immer mehr Pensionskassen überobligatorische Vorsorgegelder nicht mehr als Rente, sondern nur noch als Kapitalleistung auszahlen.

Die Regierung macht zwar keine konkreten Vorschläge, wie sie die Kapitalbezugssteuern anpassen will. Sie schreibt jedoch, «denkbar» seien verschiedene Entlastungsmodelle wie die Halbierung des bisherigen Tarifs, ein eigener, zivilstandsunabhängiger Stufentarif oder eine Flat Tax.

Nächste Steuergesetzrevision «sicher nicht vor 2024»

Die Steuerausfälle für Kanton und Gemeinden beziffert die Exekutive je nach Modell auf 20 bis 30 Millionen Franken pro Jahr. Aktuell betragen die Kapitalsteuereinnahmen rund 60 Millionen Franken, doppelt so viel wie vor zehn Jahren.

Dennoch beantragt die Regierung dem Kantonsrat, die Motion nur als unverbindlicheres Postulat erheblich zu erklären. Dies deshalb, weil Steuerentlastungen nicht isoliert, sondern in einem Gesamtkontext zu beschliessen seien. Gerne nehme sie das Anliegen Cozzios aber bei der nächsten Steuergesetzrevision auf. Eine solche ist laut Finanzdirektor Reto Wyss «sicher nicht vor 2024» zu erwarten, wie der Mitte-Politiker vor zehn Tagen bei der Präsentation des Finanzleitbilds sagte.

Vorzeitige Revision und damit Flickenteppich in Kauf nehmen?

Mario Cozzio ist «erfreut, dass die Regierung den Bedarf nach einer Senkung der Kapitalbezugssteuern klar anerkennt». Ob er an der Motion festhalte, wisse er noch nicht. Der seit zwei Jahren im Kantonsrat politisierende Surseer sagt:

«Vereinzelte Änderungen im Steuergesetz könnten tatsächlich zu einem Flickenteppich führen, das sehe ich ein. Aber mit der Überweisung der Motion bestünde die Möglichkeit, eine vorzeitige Revision des Steuergesetzes anzustossen.»

Sein Anliegen sei «extrem relevant und bei der Bevölkerung brandaktuell». Er werde nun einige Gespräche führen und weitere Expertisen einholen, um entscheiden zu können.

Die von der Regierung berechneten Steuerausfälle von 20 bis 30 Millionen Franken decken sich laut Cozzio mit seiner eigenen Kalkulation. Er hätte sich in der Antwort auf seinen Vorstoss aber einen übersichtlicheren Vergleich mit den Zentralschweizer Kantonen gewünscht. «Dann würde man schnell feststellen, dass sich Luzern oft auf dem letzten oder vorletzten Platz befindet.»