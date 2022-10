Alterszentrum Herti Diese Zugerin feierte ihren 100. Geburtstag – Stadtpräsident Karl Kobelt gratulierte ihr persönlich Die Stadtzugerin Severina Renggli feierte am 29. Oktober im Alterszentrum Herti ihren 100. Geburtstag. Der Zuger Stadtpräsident Karl Kobelt stattete ihr einen Besuch ab und gratulierte persönlich.

Der Zuger Stadtpräsident Karl Kobelt und die 100-jährige Severina Renggli. Bild: PD

Sverina Renggli aus Zug feierte am 29. Oktober im Alterszentrum Herti ihren 100. Geburtstag – besucht wurde sie unter anderem vom Zuger Stadtpräsidenten Karl Kobelt: Es sei ein sichtbar freudiger und bewegender Moment für die Jubilarin gewesen, als sie die Glückwünsche des Stadtrates entgegennahm. Das schreibt die Stadt Zug in einer Mitteilung.

Patrizia Hotz, Leiterin des Alterszentrums Herti, erzählte stellvertretend aus dem bewegten und ereignisreichen Leben der Jubilarin: Als Zweitälteste wuchs Severina Renggli zusammen mit sechs Geschwistern in Baselga di Piné, Provinz Trentino, in Italien auf. Die Schule durfte sie nur bis zur 6. Klasse besuchen, denn sie musste für die Familie Geld verdienen. Schon als Kind musste sie nach der Schule abends in einem Hotel putzen. Einen Lohn erhielt sie dafür nicht, dieser wurde direkt der Mutter geschickt.

Im Alter von 20 Jahren kam sie schliesslich mit vier ihrer Geschwister in die Schweiz, wo sie bei Landis & Gyr in Zug arbeitete. In Zug habe sie dann auch ihren künftigen Ehemann kennen gelernt, heisst es in der Mitteilung weiter. Noch im gleichen Jahr heiratete sie, brachte später zwei Töchter zur Welt. Ihr Ehemann war auf der Rigi Kulm tätig, verstarb aber schon früh. Aufgrund ihres hohen Alters sind viele aus ihrem Freundeskreis bereits verstorben. Sie hat jedoch noch zwei Freundinnen, eine liess es sich nicht nehmen, um vorbeizukommen und ihr persönlich zu gratulieren. (pl)