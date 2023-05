Altishofen «Die Töffsegnung erinnert mich an die Bergpredigt in der Bibel» Nicht jeden Sonntag versammeln sich Hunderte Leute zum Gottesdienst bei Pfarreileiter Roger Seuret. Am 1. Sonntag im Mai lassen sich viele an der Zahl ihren Bikes segnen, und das seit 40 Jahren.

Pfarreileiter Roger Seuret bei der segnung der Motorräder. Bild: Dominik Wunderli (Altishofen, 7. Mai 2023)

«Traditionen sind wichtig», betont Pfarreileiter Roger Seuret im Verlauf des Gottesdienstes am Sonntagmorgen vor der Kirche in Altishofen. Gemeint ist hier die Motorradsegnung, die der Motoclub Linde 1983 zum erstmals organisierte. Jeweils am 1. Sonntag im Mai treffen sich mehrere Hundert Töfffahrerinnen, Biker und Fussvolk. Heuer war es die 40. Auflage.

Wichtigster Faktor für eine Töfffahrt ist das Wetter. Mancher Blick richtet sich an diesem Morgen gen Himmel, es bilden sich graue Wolken. «Bis um ein Uhr bleibts trocken, je nach Wetter-App», ist Patrick Gobet, der mit seiner Harley aus Safenwil angereist ist, zuversichtlich. Der Satzteil «bliebt trocken» trifft nicht für Irene Steinmann und Herby Odermatt zu, die in Dallenwil losgefahren sind und in Luzern verregnet wurden. Egal, die Töffmesse lassen sie die zwei selten entgehen. «Wir besuchen den Anlass um Freunde und Familie zu treffen. Es ist gemütlich, hat verschiedene Maschinen und wenns passt, gibt es eine Ausfahrt», sagt Steinmann, die plötzlich ihren Schwager Toni Kurmann entdeckt und ihn freudig begrüsst: «Toni Du Teufel, wie geht's?»

Das Publikum macht die Töffsegnung zu etwas Besonderem

Ein anderer Toni, der Burkard aus Schötz (69), ist ein Urgestein der Töffsegnung. Er war bei der ersten im 1983 dabei, die in Schachen stattgefunden hat und ein noch vereinsinterner Anlass des Motoclub Linde war und bis 1998 von Pfarrer Pius Sieber zelebriert wurde.

Auch Toni Kurmann ist ein alter Hase. Die Namensvettern erzählen Geschichten aus Zeiten, in denen Biker in Beizen nicht bedient wurden. «An einem Ort wurden wir aufgefordert, Helme und Lederjacken zu verstecken, dann gab es doch etwas zu trinken», erinnert sich Kurmann lachend an ein Erlebnis.

Schöne Geschichten werden aufgewärmt an diesem Sonntag. Manche werden vermutlich jedes Jahr erzählt und auch bestimmt stets etwas mehr ausgeschmückt. Egal, das Rad muss ja nicht neu erfunden werden. Das findet auch Kurt Kurmann, Präsident des Motoclub Linde. Die Frage, was speziell an der Jubiläums-Ausgabe sei, beantwortet er: «Der Töffgottesdienst ist an sich speziell. Die vielen Leute, die jedes Jahr aufkreuzen, machen die Veranstaltung zu etwas Besonderem.»

Die Biker haben immer etwas zu erzählen. Bild: Dominik Wunderli (Altishofen, 7. Mai 2023)

Ein technisches Wunderwerk aus dem Krieg

Recht hat er. Bemerkenswert ist, dass kaum jemand ins Telefon schaut, sondern dass wir die beiden Tonis miteinander geredet wird. Klar, Töfffahrer haben immer etwas zu berichten. Je älter die Maschine, desto beeindruckender die Storys. Etwa das BMW-Wehrmachtsgespann von Martin Minder aus Uffikon. «Die Maschine hat Jahrgang 1941. Sie wurde extra für den Krieg gebaut. Ohne etwas verherrlichen zu wollen, aber hierbei handelt es sich um ein technisches Wunderwerk», beschreibt der 50-jährige Mechaniker sein Motorrad. An der Motorradsegnung mag er die Vielfältigkeit.

Pfarreileiter Roger Seuret empfindet ähnlich. «Die Töffsegnung ist für mich mit der wichtigste Anlass. Sie erinnert mich an die Bergpredigt in der Bibel. Alle Leute sind willkommen. Jedes und jeder bringt seine Geschichte mit. Was alle verbindet ist die Leidenschaft fürs Töfffahren, aber es ist auch ein religiöser Anlass, bei dem wir Gott unter anderem bitten, uns wohlbehütet nach Hause zu geleiten.»

Ein Stück Segen als Kleber für Papis Töff

Auf der Mauer bei der Kirche Sitzen Biker neben Kindern und Personen, die noch nie auf einem Motorrad gesessen sind. So Toni Thalmann und Anna Bürgi aus Nebikon, die mit Grosskind Neva (9) zum ersten Mal an der Töffsegnung sind. Ich staune über die vielen Töfffahrer», sagt Neva, deren Papi auch ein Motorrad hat, heute aber nicht da sei, weil er am Samstag gefeiert habe und noch müde sei, wie sie sagt. «Deshalb bringe ich ihm einen Kleber von der Töffsegnung mit. Den kann er am Töff anbringen, dann ist er immer sicher.»

Kleben bringt Segen. Diese Kleber zeugen von einem Stammgast der Töffsegnung. Bild: Dominik Wunderli (Altishofen, 7. Mai 2023)

Die Kleber werden im Anschluss an die Segnung gegen eine freiwillige Spende verteilt. Der Betrag geht an die Wohngemeinschaft Fluematt in Dagmersellen. Der Herr hat es übrigens mal gut gemeint mit den Bikern. Bis zum Ende des Gottesdienstes blieb es trocken - zumindest im Hinterland.