Altishofen Schulplanung spaltet fusionierte Gemeinde – Gemeindepräsident und Finanzvorsteher werfen das Handtuch Thomas Roos, Gemeindepräsident von Altishofen, und Gemeinderat Josef Szalai, demissionieren per 30. Juni nach langjähriger Tätigkeit im Gemeinderat. Sie spüren beide fehlendes Vertrauen aus der Bevölkerung.

Das Schulhaus Ebersecken wird geschlossen. Bild: PD

Nach mehr als zehn Jahren im Amt hat Thomas Roos (Mitte) genug. Der 43-jährige Gemeindepräsident von Altishofen hat seine Demission per 30. Juni 2023 eingereicht. Seit 2012 war er Gemeindepräsident von Ebersecken. Als die Gemeinde per Anfang 2020 mit Altishofen fusionierte, übernahm er das Gemeindepräsidium der fusionierten Gemeinden. Auf das gleiche Datum hin demissioniert zudem Josef Szalai (62, Mitte), der bereits seit 2008 als Gemeinderat in Altishofen im Amt ist.

Thomas Roos, Gemeindepräsident von Altishofen. Bild: Pius Amrein

Als einen ausschlaggebenden Grund für ihre Demission geben beide in einer Mitteilung neben der eigenen beruflichen Belastung die Schulentwicklung in der Gemeinde an. «Ich spüre keinen Rückhalt in der Bevölkerung. Diese gab’s auch nicht von Seiten der Bildungskommission und der Partei», sagt Thomas Roos auf Anfrage.

Was ist passiert? An der letzten Gemeindeversammlung von Altishofen hatte die Bevölkerung über die Zukunft der Schule in Ebersecken zu befinden (wir berichteten). Der Gemeinderat hatte im Vorfeld entschieden, dass die Schule Ebersecken per Schuljahr 2026/27 geschlossen werden muss. Massiv sinkende Schülerzahlen zwangen den Gemeinderat dazu. Ein erster Vorschlag, dort eine Gesamtschule, also nur noch eine Klasse mit Kindern vom Kindergartenalter bis zur sechsten Klasse zu führen, hatte die Bevölkerung bei einer Umfrage verworfen.

Einige Kinder sollten von Altishofen nach Ebersecken zur Schule

An der Gemeindeversammlung ging es darum, die Übergangsjahre bis zur Schulschliessung zu regeln. Der Gemeinderat verfolgte dabei die Variante, die Klassen der Basisstufe und Primarschule in Ebersecken bis zur Schliessung im Schuljahr 2026/2027 mit Kindern aus Altishofen aufzufüllen und damit gleichzeitig zu grosse Klassenbestände in Altishofen abfedern zu können. Mit dieser Lösung, die gemäss Finanzvorsteher Josef Szalai kostenneutral gewesen wäre, hatte der Gemeinderat denn auch im Aufgaben und Finanzplan 2023-2026 gerechnet.

Doch es kam anders. Für die Bevölkerung aus dem Ortsteil Altishofen kam es nicht in Frage, Kinder aus Altishofen mit dem Schulbus nach Ebersecken zu befördern. Die anwesenden Personen aus Ebersecken wurden überstimmt, die Gemeindeversammlung verwarf also die vom Gemeinderat vorgeschlagene Variante und entschieden sich für einen Antrag, die Basisstufe in Ebersecken bereits auf das Schuljahr 2024/2025 zu schliessen und per 2026/2027 dann auch die 3. bis 6. Klasse. Das heisst, ab Schuljahr 2024/2025 müssen die Kinder der Basisstufe mit dem Schulbus nach Altishofen.

Viele negative Reaktionen «in Stammtischmanier»

Gemeindepräsident Thomas Roos sagt, er habe im Nachgang der Gemeindeversammlung viele negative Reaktionen erhalten; persönlich, per Telefon und Mail. «Jemand warf uns vor, wir hätten zu wenig informiert über das Thema, dabei haben wir drei Informationsveranstaltungen dazu gemacht.» Dieser Jemand aber habe an keiner einzigen teilgenommen. «Ich habe enorm Mühe mit solcher Kritik in Stammtischmanier», sagt Roos.

Josef Szalai, Finanzvorsteher von Altishofen. Bild: PD

Auch Josef Szalai ist enttäuscht und sieht nun, wie sich der Entscheid der Gemeindeversammlung gegen die Variante des Gemeinderates auf die Finanzen der Gemeinde auswirkt. An der Versammlung wurde ein Mehraufwand von 390’000 Franken für die von der Bevölkerung gewählten Variante ausgewiesen. «Mehrere Faktoren führen dazu, dass es nun nochmals mehr wird. Kosten, welche die Steuerzahler tragen müssen. Dahinter kann ich einfach nicht mehr stehen», sagt Szalai auf Anfrage.

Zudem ist er grundsätzlich über die Entwicklung in Altishofen enttäuscht. «Wir sind eine Gemeinde. Unser oberstes Ziel war es, mit der Fusion die beiden Ortsteile Altishofen und Ebersecken zu verbinden. Doch stattdessen gibt es ein Hin und Her.» Niemand sei mehr bereit, auf den anderen zuzugehen. Szalai sagt: «Es ist meine persönliche Meinung. Die Schulfrage hat die zwei Ortsteile nun entzweit. Der Gemeinderat hat die Unterstützung in der Bevölkerung verloren.» Er habe eigentlich auf das Ende der Legislatur zurücktreten wollen. «Nun ziehe ich halt früher die Konsequenz.»