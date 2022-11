Altishofen/Wolhusen Neue Zunftmeister für Schneckenzunft und Pfyfferzunft Die Pfyfferzunft Altishofen und die Schneckenzunft Wolhusen haben am Wochenende ihre neuen Fasnachtsregenten präsentiert.

Der neue Zunftmeister der Pfyfferzunft heisst Heinz Glanzmann. Unter dem Motto «Camping feeling» wird er durch die närrische Zeit führen, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Geheimnis um seine Identität wurde an der Fasnachtseröffnung am Samstag, 12. November, in der «KulTurnhalle» in Altishofen gelüftet.

Das Zunftmeisterpaar Jeannine und Heinz Glanzmann. Bild: PD

Das Dreiergremium mit Zunftmeister, Weibel und Narr machte dabei eine Rochade: Das vorgängige Zunftmeisterpaar, Patrick und Sandra Broch, amten neu als Weibelpaar, während Reto und Jeannine Häfliger als neues Narrenpaar die Fasnacht geniessen werden.

Schneckenzunft wählt neuen Zunftmeister

Bei der Schneckenzunft Wolhusen heisst der neue Fasnachtsregent Adrian Bieri. Der gebürtige Entlebucher und seine Frau Christa sind Eltern von den zwei Töchtern Elina und Ariane. Gemäss Mitteilung führt das Paar das Wolhuser Unternehmen «raumunddesign» und sind langjährige Mitglieder im Turnverein Wolhusen. Bieri löst somit Zunftmeister Bruno Krummenacher ab. Das neue Weibelpaar bildet der langjährige Zünftler Marco Bühlmann zusammen mit seiner Frau Regina.

Zunftmeister Adrian Bieri (links) mit Weibel Marco Bühlmann. Bild: PD

Die Schneckenzunft freut sich auf die kommenden zwei Jahre mit schönen Stunden unter der neuen Führung, heisst es in der Mitteilung weiter. (fmü)