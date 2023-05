Ami-Treffen Willisau wird am Wochenende zur US-Hochburg – Rolis Haus ist dies immer Der amerikanische Lebensstil ist in der Region beliebt. Am Sonntag präsentieren Ami-Fans zum 13. Mal beim Sport Rock ihre Cars und Bikes. Der Einheimische Roland Weibel hat noch mehr zu bieten.

Nummernschilder aus Florida, Filmplakate aus Hollywood oder ein Wimpel eines Basketballteams aus Chicago: Manch ein Souvenir aus Amerika findet hierzulande einen Platz in einer Stube und erinnert an vergangene Ferien in Übersee. Bei Roland (Roli) und Helen Weibel in Willisau ist beinahe das ganze Haus mit solchen Elementen ausgestattet.

Nicht ein Diner in den USA, sondern Roland Weibels Küche im Hinterland. Bild: Manuela Jans-Koch (Willisau, 5. 5. 2023)

In ihrer Küche wähnt man sich in einem Diner, dem typischen amerikanischen Restaurant. Auf dem schwarz-weissen Checkerboard-Fussboden sind rote und weisse Barhocker aus Chromstahl montiert, ein Cola-Automat in der einen Ecke und eine Musikbox in der anderen runden das Bild ab.

Ein Blickfang in der Stube ist das Sofa, welches aus dem Heck eines 57er-Chevy hergestellt wurde. «Das habe ich in Amerika bestellt. Als ich das Möbel sah, musste ich es haben», sagt der 68-jährige gelernte Mühlenbauer. Davor steht ein ebenso aussergewöhnlicher Tisch, der aus einem V8-Motor und einer Glasplatte besteht. «Den habe ich angefertigt. Der Originalmotor meiner Corvette war zu schwach, so rupfte ich ihn raus und baute daraus diesen Tisch.» Der Mann hat eine Saufreude, seine Werke zu präsentieren: Eine Betty-Boop-Figur, Parkuhren, Tanksäulen, ein Barbierstuhl und ein weiterer Tisch aus einem Motor. Für diesen verwendete Roli ein Harley-Davidson-Triebwerk.

Zahlreiches Zubehör wie diese Betty Boop oder der Tisch aus einem Harley-Motor im Hintergrund verleihen der Wohnung ein amerikanisches Ambiente. Bild: Manuela Jans-Koch (Willisau, 5. 5. 2023)

Grosses Wandbild mit Wüstenlandschaft und den Weibels

Die auffälligste Erscheinung in der Wohnung ist aber ein Wandbild. Zu sehen ist eine Wüstenlandschaft, ein Pick-up mit Fahrer, ein Töfffahrer und ein Strassenabschnitt mit Personen. «Der Mann am Steuer und auf dem Töff ist Roli, die Frau am Strassenrand bin ich», erklärt Helen Weibel das Gemälde, wobei dies nicht nötig ist, die Leute sind gut erkennbar.

Ein Teil des Bodens im Wohnzimmer ist mit einer Glasplatte versehen, sodass die Garage im unteren Teil einsehbar ist. Der Blick fällt auf einen Oldtimer-Pick-up der Marke GMC. «Das ist die Maschine auf dem Wandbild», sagt Weibel, während er eine Glastür zu einem Nebenzimmer öffnet. Der überwiegende Eindruck ist – grün. «Das ist die John-Deere-Bar. Es hätte auch eine Harley- oder eine Chevrolet-Bar werden können, aber ich entschied mich für die amerikanische Traktorenmarke», so der Ami-Fan.

Roland Weibel vor der Wand mit dem Gemälde einer Wüstenlandschaft. Bild: Manuela Jans-Koch (Willisau, 5. 5. 2023)

Auch hier ist die Ausstattung vielschichtig mit Flipperkasten, einarmigen Banditen, Motorradtanks und Surfbrettern, wohin man blickt. Und überall kann Weibel mittels Fernbedienung etwas zum Leuchten bringen oder in Bewegung setzen.

Der Mann geht regelmässig an Flohmärkte und Events, wo er als Käufer und Verkäufer agiert. Auch am Ami-Treffen im Sportrock am Sonntag wird er auf dem Platz sein. Zusammen mit einer Tochter, beide stilecht in Tankwart-Outfits aus Amerika gekleidet.

Das Treffen in Willisau ist in der Szene fest verankert. Wenn das Wetter mitmacht, dürften Oldtimer, moderne Muscle-Cars, Harley Davidsons und Indians aus allen Himmelsrichtungen kommend durchs Hinterland fahren, um bei Rock-’n’-Roll-Musik für ein paar Stunden zu verweilen und den Muttertag im amerikanischen Stil zu feiern. Es ist die 13. Auflage des Events.

Amerikanische Autos vor dem Sport Rock. Bild: Dominik Wunderli (Willisau, 14. 5. 2017)

Mitorganisator Daniel Hüsler und sein Team sind ready, wie er sagt. «Wir sind gerüstet. Es sind etliche Marktstände angemeldet, die Musik von Fredy Pi. & Joli ist startklar und auch der Holzbildhauer wird unter den Augen der Gäste ein Werk mit der Kettensäge herstellen, welches am Schluss ersteigert werden kann», so der Mitinhaber des Sport Rock.

Bei schönem Wetter kommen die Leute in Scharen

Wie sich das Treffen zahlenmässig entwickelt, kann er nicht beziffern. «Wir hatten in anderen Jahren verteilt über den ganzen Tag schon 8000 bis 10’000 Leute auf dem Platz. Ausschlaggebend ist das Wetter. Wenn die Sonne scheint, räblet’s», so Hüsler.

Ob’s regnet oder nicht, interessiert Roli Weibel nicht. Das Ami-Treffen findet nicht ohne ihn statt. Bemerkenswert dabei ist, dass er und Helen nie in Amerika waren und auch nicht vorhaben, je einmal dorthin zu fliegen. Als Grund gibt er an: «Wir fahren oft für ein paar Tage ins Tessin, das ist für uns zwei von der Distanz und der Dauer gerade recht. Wenn ich drei Tage rumsitzen muss, ohne etwas anzureissen, werde ich bloss verrückt.»