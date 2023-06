Anlass Sursee lädt zur Fussverkehrswoche Vom 15. bis 21. Juni will Sursee der Bevölkerung aufzeigen, welche Vorteile es hat, zu Fuss unterwegs zu sein

In Sursee findet vom 15. bis 21. Juni die Fussverkehrswoche statt. Die Stadt will der Bevölkerung aufzeigen, welche Vorteile es hat, zu Fuss unterwegs zu sein, schreibt sie. Eine Ausstellung auf dem Martignyplatz vermittelt Fakten zum Fuss­verkehr. Dort können am 17. Juni vergünstigte Einkaufstrolleys erworben werden. Auf dem Programm stehen zudem Urban Golf und eine Quartierbegehung.