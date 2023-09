Antwort auf Motion Regierung will die Wasserversorgung im Kanton Luzern verbessern In vielen Gemeinden ist die Wasserversorgung kleinräumig strukturiert und laut Regierungsrat ungenügend vernetzt. Das soll sich künftig ändern.

Die Wasserversorgung im Kanton Luzern soll optimiert werden. Der Regierungsrat beantragt, eine entsprechende Motion von Mitte-Kantonsrat Guido Roos (Wolhusen) als erheblich zu erklären.

Roos fordert, dass die Regierung bei der Wasserversorgung die Zuständigkeiten und die Vernetzung auf Seite der Behörden neu ordnet, optimiert und eine entsprechende Gesetzesanpassung initiiert. Laut Roos gestaltet sich die Situation teilweise anspruchsvoll, weil die Verantwortung der Wasserversorgung in verschiedenen Departementen angesiedelt ist.

Zahlreiche Zuständigkeiten und Schnittstellen

Wie der Regierungsrat nun in seiner Antwort auf die Motion schreibt, sind die Zuständigkeiten im Bereich der Wassernutzung und -versorgung in einer Reihe von eidgenössischen und kantonalen Erlassen geregelt. Daraus ergeben sich zahlreiche Schnittstellen und Zuständigkeiten. Aufgaben kommen verschiedenen kantonalen Dienststellen, aber auch den Gemeinden oder der Gebäudeversicherung zu.

Der Kanton koordiniert gemäss kantonaler Gesetzgebung die Nutzung des Wassers, er kann Nutzungsrechte an Wasservorkommen einräumen, trifft Massnahmen in Notsituationen und erarbeitet die dafür erforderlichen Grundlagen. Die Gemeinden hingegen stellen die Wasserversorgung für ihr Gebiet sicher und treffen ebenfalls Massnahmen in Notsituationen.

Wie es in der Antwort heisst, war in den vergangenen Jahren der fortschreitende Klimawandel bezüglich Wasserversorgung eine Herausforderung und aufgrund der anhaltenden Trockenperioden nicht überall gesichert. «Einzelne Regionen, namentlich die Region Sursee-Mittelland und das Seetal, verfügen über wenig Wasserreserven.» Dazu komme, dass in vielen Gemeinden die Wasserversorgung kleinräumig strukturiert und ungenügend vernetzt sei; eine kantonale Sicht fehle.

Rückstände von Pflanzenschutzmitteln

Auch die Wasserversorgung ausserhalb der Bauzonen sei in Trockenperioden ungenügend gewährleistet. Der Bedarf an Wasser für die Bewässerung vor allem in der Landwirtschaft werde sich erhöhen. Und noch immer seien nicht alle Fassungsgebiete und wichtigen Wasservorkommen ausreichend geschützt. Auch können die Anforderungen an die Wasserqualität für die Trinkwassernutzung nicht überall eingehalten werden. «Vor allem in Grundwasservorkommen mit intensiver ackerbaulicher Nutzung stellen Nitrat und Pflanzenschutzmittelrückstände ein Problem dar», heisst es weiter.

Daher will der Regierungsrat eine erste Anlaufstelle prüfen, «wo alle Themen rund um die Wasserversorgung eingebracht werden können». Eine Reorganisation der kantonalen Verwaltung zur Zusammenlegung aller mit der Ressource Wasser befassten Stellen, wie Roos dies vorschlägt, erachtet er hingegen «als zu weit greifend und nicht als zielführend». Für die Optimierung der Wasserversorgung sei die Zusammenarbeit in den Gemeinden und darüber hinaus besser zu regeln. Wo solche Bestrebungen noch nicht angegangen worden seien, werde die Regierung dies veranlassen. «Falls dazu Gesetzesänderungen notwendig sind, würden wir diese entsprechend prüfen.»