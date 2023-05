Antwort auf Vorstoss Alle Gemeindeangestellte im Kanton Luzern sollen Zugang zu einer Schlichtungsstelle haben Bei personalrechtlichen Streitigkeiten unter Gemeindeangestellten sollen Betroffene künftig die Möglichkeit haben, eine Schlichtungsstelle aufzusuchen. Der Luzerner Regierungsrat beantragt, ein entsprechendes Postulat erheblich zu erklärten.

Nicht einvernehmliche Kündigungen oder andere personalrechtliche Streitigkeiten gibt es ab und an auch bei Gemeindeangestellten. Bevor es deswegen zu einem Verfahren vor Gericht kommt, sollen solche Konflikte künftig vor einer Schlichtungsstelle landen.

Der Regierungsrat will gemeinsam mit den Gemeinden prüfen, «ob und wie alle Gemeinden verpflichtet werden sollen, ihren Angestellten analog zu den kantonalen Angestellten den Zugang zu einer Schlichtungsstelle zu ermöglichen». Dies geht aus der Antwort der Regierung auf ein Postulat von Mitte-Kantonsrätin Karin Stadelmann (Luzern) hervor. «Die Ausgestaltung einer solchen Schlichtungsstelle läge aufgrund der Gemeindeautonomie in der Verantwortung der Gemeinden», schreibt die Regierung. Sie beantragt dem Kantonsrat, das Postulat als erheblich zu erklären.

Lücke auch bei Volksschul- und Musiklehrpersonen

Stadelmann argumentiert in ihrem Postulat, dass in vielen Belangen der Berufswelt und auch in privaten Angelegenheiten die Möglichkeit besteht, an eine Schlichtungsstelle zu gelangen, so auch auf kantonaler Ebene für die Verwaltungsangestellten. Auf Gemeindeebene kennen laut Stadelmann die Städte Luzern und Kriens eine Schlichtungsstelle oder ein Schlichtungsverfahren. Hingegen: «Gibt es personalrechtliche Differenzen zwischen Angestellten von Gemeinden oder Gemeindeverbänden, müssen diese direkt vor Kantonsgericht ausgetragen werden», schreibt sie. Bei den Volksschullehrpersonen oder Musiklehrpersonen bestehe die Lücke des Zugangs ebenfalls.

Der Kanton Luzern hat die Bestimmungen zur kantonalen Schlichtungsstelle im Zuge der Totalrevision des Personalgesetzes Anfang 2003 gesetzlich verankert. Sie ist Teil des Rechtsschutzes und kommt erst zum Zuge, wenn ein personalrechtlicher Entscheid ergangen ist und versucht zwischen den Beteiligten eine Einigung zu erzielen. Die Anrufung der Schlichtungsstelle ist freiwillig und erfolgt vor einem Beschwerde- respektive Klageverfahren.

Wie der Regierungsrat in seiner Antwort schreibt, wurden in den letzten Jahren zwischen einer und fünf Schlichtungsverhandlungen pro Jahr durchgeführt. Die Erfolgsquote sei gut, «in den letzten Jahren konnten mehr als die Hälfte der Fälle einvernehmlich gelöst werden», heisst es weiter. Das Schlichtungsverfahren entlaste somit das Kantonsgericht wie auch die involvierte Verwaltungsstelle. «Gleichzeitig profitieren die Angestellten, da der Rechtsstreit zeitnah beigelegt werden kann.»