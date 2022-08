Rain App vermittelt freie Parkplätze – und will so den ÖV schmackhafter machen Rain startete vor einem Jahr mit der Zürcher Firma «Share.P» ein Pilotprojekt. Der Gemeinderat ist mit der Entwicklung zufrieden, bald wird das Angebot ausgebaut. Auch in der Stadt Luzern könnten derweil bald Plätze in Parkhäusern reserviert werden.

So sieht die «Share.P»-App aus. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 18. August 2022)

App herunterladen, registrieren, auf der Karte einen freien Parkplatz suchen, Nutzungsdauer auswählen und via App bezahlen. Diesen Dienst bietet das junge Zürcher Start-up «Share.P» an. Die Parkplätze werden meist von Privatpersonen oder Unternehmen bereitgestellt. Nicht nur Grossstädte wie Zürich oder Birmingham sind dabei – auch Rain arbeitet seit vergangenem August mit dem Unternehmen zusammen. Als erste Gemeinde verwaltet sie ihre Park+Ride-Anlage, also Parkplätze an einer ÖV-Haltestelle, über die App.

Laut Gemeinderat und Leiter Infrastruktur Hubert Rigert (FDP) ist die App in Rain noch wenig bekannt. Trotzdem zieht er nach einem Jahr ein positives Fazit: «Während die Anlage mit zehn Plätzen trotz sensationellem Standort früher oft leer stand, stellen nun pro Tag etwa drei Personen ihr Auto dort ab.»

Nutzende kommen von ausserhalb des Zentrums

Meist seien es Leute aus dem Dorf, die ausserhalb des Zentrums wohnen und in der Stadt arbeiten. Diese fahren mit ihrem Auto bis zur Park+Ride-Anlage neben der Bushaltestelle und steigen da in den ÖV um. «Share.P» vereinfache dies, weil nicht mehr nur mit Münz gezahlt und auch die Uhr nachgestellt werden kann. «In wenigen Wochen wird es zudem möglich sein, via App auch gleich das entsprechende Busticket lösen zu können», so Rigert.

Ein verändertes Mobilitätsverhalten zu erwirken, ist denn auch die Vision des Start-ups: Es will das Parkplatz- und Verkehrsproblem in den Städten und der Agglomeration lösen, indem es ausserhalb günstige Parkplätze nahe öffentlicher Verkehrsmittel anbietet. «Wir machen es so bequem wie möglich. Auf diese Weise können auch Autofahrer, die nie auf die Idee kämen, einen Bus zu nehmen, die Vorteile erkennen», sagt Gründer Mateusz Wojdylo.

Künftig sollen auch Ladestationen für E-Autos vermittelt werden

Erfasst sind in der App auch alle Parkhäuser in der Stadt Luzern. Noch können die Plätze nicht direkt digital reserviert werden, die App zeigt aber alle Informationen über das Parkhaus wie Anzahl Plätze, Kosten und Öffnungszeiten an. Zudem gibt es eine Navigationsfunktion, welche die Parkplatzsuchenden direkt zum Parkhaus führt. Wojdylo:

«Wir werden uns in nächster Zeit mit mehreren Parkplatzbesitzern in Luzern treffen, um weitere Reservierungsfunktionen zu implementieren.»

Auch für Rain hat das Unternehmen noch mehr Pläne: Ende Jahr will es etwa öffentliche Ladestationen für Elektrofahrzeuge vermitteln. Bisher haben sich 56’000 Nutzerinnen und Nutzer auf «Share.P» registriert. Wie viele davon in der Schweiz, dem Kanton Luzern oder in Rain wohnen, ist nicht bekannt.